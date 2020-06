Wat maakt Amsterdam tot magneet voor beursintroducties?

JDE Peet's kende vorige vrijdag een geslaagd beursdebuut in Amsterdam.

Amsterdam kan al enkele jaren op rij de grootste Europese beursintroducties aantrekken, nu weer met de koffiegigant JDE Peet’s. Wat is het geheim van ’s werelds oudste beurs?

Het contrast kan nauwelijks groter zijn. Sinds begin 2019 trok één bedrijf naar de Brusselse beurs: het bescheiden Sequana Medical, dat 27 miljoen euro ophaalde. In diezelfde tijd kreeg een stoet bedrijven een notering op de Amsterdamse beurs, waaronder kleppers als Prosus en JDE Peet’s.

Die twee waren meteen goed voor de grootste Europese beursintroductie (IPO) in respectievelijk 2019 en 2020. Prosus, waarin het Zuid-Afrikaanse Naspers internetbelangen zoals dat in het Chinese Tencent samenbracht, is ruim 100 miljard euro waard op de beurs.

JDE Peet’s, bekend van Douwe Egberts, was bij zijn IPO vorige vrijdag een kleine 16 miljard euro waard. Tel daarbij de beursgang van de betaalverwerker Adyen in 2018 – dit jaar al goed voor een koerswinst van 60 procent – en de Amsterdamse beurs kan een jaloersmakend IPO-palmares voorleggen.

Fiscaalvriendelijk

Een zoektocht naar verklaringen voor dat succes loopt langs enkele Nederlandse klassiekers, zoals het fiscaalvriendelijke klimaat. ‘Voor multinationals is Nederland fiscaal heel aantrekkelijk. Veel bedrijven hebben er om die reden hun hoofdkantoor gevestigd, ook al wordt er geen woord Nederlands gesproken’, zegt Corné van Zeijl, analist bij de Nederlandse vermogensbeheerder Actiam.

Een voorbeeld is het Franse telecombedrijf Altice, dat ook in Amsterdam noteert. ‘Als je al om fiscale redenen in Nederland zit en je zoekt nog een beursnotering, is het logisch om voor de lokale beurs te gaan’, aldus van Zeijl.

Een tweede Nederlandse troef zijn de soepele corporategovernanceregels, met structuren die het management meer controle geven ten koste van aandeelhouders en een barrière tegen ongewenste overnames kunnen opwerpen.

‘Of die toelaten sneller te schakelen’, signaleert Hilco Wiersma, de oprichter van het in Amsterdam genoteerde investeringsfonds Add Value Fund. Hij verwijst naar de mogelijkheid om één bestuursorgaan te gebruiken in plaats van de typische scheiding tussen de raad van bestuur en het directiecomité.

Brexit

Wiersma verwijst daarnaast naar de erg internationale beleggersbasis op de Amsterdamse beurs. ‘Bij de bedrijven in de AEX-sterindex is typisch 80 tot 85 procent van de verhandelde aandelen in buitenlandse handen.’ Dat vergroot de aantrekkelijkheid van de beurs, die volgens Wiersma nog een duwtje krijgt van de brexit, die de London Stock Exchange raakt.

‘De internationale uitstraling van Amsterdam vergroot erdoor’, zegt Wiersma. Die uitstraling wordt ook geholpen door noteringen van kleppers als Royal Dutch Shell en Unilever, merkt van Zeijl op.

Ook de financiële toezichthouder AFM doet zijn duit in het zakje. Die moet erover waken dat het prospectus in orde is. ‘De AFM werkt proactief mee met bedrijven die beursplannen hebben’, zegt Wiersma.

Hij vernoemt verder het ruimere ecosysteem van juristen en accountants – de begeleidende banken zijn vaak van buitenlandse origine – en de ‘directe’ Nederlandse cultuur. ‘Wij geven onze mening. Ondernemers waarderen dat.’ Het stabiele politieke klimaat en de goede bereikbaarheid via Schiphol helpen volgens hem eveneens.