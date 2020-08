Wat te verwachten van Jensen?

Analisten verwachten een fors lagere omzet en bedrijfswinst voor Jensen. De fabrikant van industriële wasserijen kreunt onder de impact van de coronacrisis op de reissector.

Dinsdag nabeurs komt Jensen met de resultaten over het eerste halfjaar. Beleggers leggen de lat laag voor de fabrikant van industriële wasserijen : het aandeel tuimelde tijdens de start van de coronacrisis zo'n 40 procent lager, van 34 naar 20 euro. In schril contrast met het gros van het Brussels koersenbord is de voorbije maanden nauwelijks sprake van herstel (zie grafiek).

Jensen wordt keihard getroffen door de zware crisis die de pandemie ook na de wereldwijde lockdowns aanricht in de hotel- en reissector, goed voor meer dan 40 procent van de omzet.

Het halfjaarrapport zal niet fraai zijn. De groep schrapte in april haar dividend en zei vóór 2021 geen herstel te verwachten. De groep, die gecontroleerd wordt door de Deense familie Jensen, is traditioneel vrij zuinig met communicatie, mede omdat twee van zijn belangrijkste rivalen - het Belgische Lapauw en het Duitse Kannegiesser - in private handen zijn.

In een lijvig rapport uit mei zette KBC Securities-analist Guy Sips zich in het basisscenario voor het volledige boekjaar 2020 schrap voor 20 procent minder omzet. Omdat het bedrijf onmogelijk tegen hetzelfde tempo kosten kan wegsnijden, zou zo'n terugloop een zware impact hebben lager op de resultatenrekening: de bedrijfswinst zou dit jaar tot minder dan 10 miljoen afglijden, van 23 miljoen over boekjaar 2019.

Het wordt uitkijken of Jensen enige outlook verschaft bij de naar verwachting stevige krimpcijfers over de eerste jaarhelft.

Voorts wordt de indicator voor het beleggersvertrouwen in Duitsland, de ZEW-index, gepubliceerd. Economen denken dat de indicator in augustus met 3,5 punten is gestegen naar 59,3. Daarmee lijkt de Duitse economie verder aan te sterken.