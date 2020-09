Wat u moet weten over de beursgang van het geheimzinnige Palantir

Alexander Karp is de CEO van Palantir. Hij behoudt via F-aandelen stevig de controle.

Er zijn meerdere dingen speciaal aan de beursgang van het softwarebedrijf Palantir woensdag op Wall Street. Dat het bedrijf toegeeft dat zijn technologie gebruikt wordt om mensen te doden, is er maar een van.

Wat is Palantir Technologies?

De naam Palantir verwijst naar de kristallen bol uit de Tolkien-trilogie 'The Lord of the Rings'. Het bedrijf verzamelt info van allerlei bronnen, van telefoongegevens en financiële documenten tot vliegtuigreservaties en socialemediaberichten. Palantir werd in de nasleep van de 9/11 aanslagen opgericht. Met de hulp van geld van de Amerikaanse inlichtingendienst CIA hield Facebook-aandeelhouder en Trump-aanhanger Peter Thiel samen met Alexander Karp en Stanford-student Stephen Cohen Palantir in 2003 boven de doopvont. Cohen zou de eerste software van Palantir in acht weken hebben geschreven. Vandaag is Thiel bestuurder, Karp CEO en Cohen voorzitter. Ze bezetten de helft van de bestuurszitjes.

Waarom is Palantir controversieel?

In duurzame fondsen gaan we Palantir niet tegenkomen. In interviews heeft Karp toegegeven dat de software van Palantir wordt gebruikt om mensen te doden. In het prospectus van Palantir klinkt dat als: 'Onze software viseert terroristen en houdt onze soldaten veilig.'

De Amerikaanse immigratiedienst ICE heeft het aantal arrestaties van mensen zonder papieren op arbeidsplaatsen gevoelig opgevoerd. Dat wordt toegeschreven aan de slimme software van Palantir en leidt tot schrijnende beelden van kinderen die afgezonderd worden van hun ouders. Het levert geregeld protesten op in Palo Alto bij het oude hoofdkwartier van Palantir en in Denver bij het nieuwe.

Wat is er speciaal aan de beursgang?

Hoewel Karp zich met de verhuis van de hoofdzetel letterlijk en figuurlijk gedistantieerd heeft van Silicon Valley, heeft het van ginds een traditie meegenomen: door te goochelen met aandelenklassen stevig de controle behouden. Palantir pioniert met de klasse F. Volgens het prospectus kan het aantal stemrechten van deze aandelen variëren. Enkel de drie oprichters hebben F-aandelen. Palantir trekt naar Wall Street via een directe notering, zoals eerder ook Spotify en Slack. Er worden geen nieuwe aandelen verkocht.

Hoe zijn de vooruitzichten?

Veel bedrijven hebben het in dit coronajaar moeilijk om zelfs nu prognoses te geven over 2020. Palantir geeft niet alleen prognoses voor dit jaar (omzet +42%), maar ook voor 2021 (omzet > +30%). Prognoses geven is in de VS verboden bij een klassieke IPO, maar toegelaten bij een directe notering. Door de contracten die Palantir heeft afgesloten met overheidsdiensten en met privébedrijven (Airbus, BP, ...), is de visibiliteit groot. Palantir heeft in zijn bestaan nooit winst gemaakt, maar belooft dit jaar een nulresultaat. In de eerste helft van 2020 slikte de dataspecialist een verlies van 164 miljoen dollar op een omzet van 481 miljoen dollar.

Zal het aandeel meteen de hoogte inschieten zoals Snowflake twee weken terug?