Wat u moet weten over de grootste beursgang ooit

De aandelen van het Saoedische staatsoliebedrijf Saudi Aramco zijn vanaf donderdag verhandelbaar op de Saoedische beurs. Wat moet een belegger weten?

Wanneer kennen we de eerste koers?

De Saoedische beurs start om 7.30 uur Belgische tijd (9.30 uur lokale tijd) met een veiling van één uur om een koers te vormen. De continuhandel start om 8.30 uur Belgische tijd en de slotveiling vindt plaats om 13 uur lokale tijd. De koers mag elke dag met maximaal 10 procent stijgen of dalen, volgens de regels van de beurs van Riyad.

Hoeveel aandelen zijn verhandelbaar?

Aramco brengt 3 miljard aandelen of 1,5 procent van het totaal naar de Saoedische beurs. Een topman van de grootste Saoedische bank zei maandag dat Aramco van plan is 450 miljoen extra aandelen te verkopen. Het prospectus zegt dat het oliebedrijf de zogenaamde overtoewijzingsoptie kan uitoefenen als de vraag naar aandelen groter is dan het aanbod.

Een 'free float' - het percentage vrij verhandelbare aandelen - van 1,5 procent is heel weinig. Van de 1.000 aandelen met de grootste beurswaarde ter wereld zijn er slechts twee met een kleinere free float. Dat zijn de Duitse autoproducent Audi en het Duitse nutsbedrijf Energie Baden-Württemberg.

Waarom krijgt de beursgang zoveel aandacht?

De beursintroductie is de grootste ooit is. Aramco haalt met de beursgang minstens 25,6 miljard dollar (23,1 miljard euro) op. Als de oliemaatschappij effectief 450 miljoen extra aandelen verkoopt, loopt het bedrag van de kapitaaloperatie op tot 29,4 miljard dollar.

Aramco is door de beursgang de onderneming met de grootste beurswaarde ter wereld. De introductieprijs van 32 riyal (8,53 dollar) per aandeel waardeert de oliemaatschappij op 1.707 miljard dollar. Aramco is daarmee zowat de helft meer waard dan Apple of Microsoft.

Het Saoedische oliebedrijf is ook met grote voorsprong het winstgevendste beursgenoteerde bedrijf ter wereld. Vorig jaar verdiende Aramco 111 miljard dollar.

Zal de koers donderdag stijgen?

Er zijn verscheidene factoren die de koers ondersteunen. De vraag naar aandelen was tijdens de inschrijvingsperiode groter dan het aanbod. Sommige beleggers die minder aandelen kregen dan gevraagd, zullen wellicht bijkopen via de beurs. Kleine beleggers die hun aandelen 180 dagen bijhouden, krijgen per tien aandelen een bonusaandeel. Die bepaling ontmoedigt verkopen.

MSCI, de beheerder van aandelenindexen, neemt op 18 december de aandelen van Aramco op in zijn indexen. Die opname heeft tot gevolg dat passieve beleggers die de MSCI-index schaduwen voor 2,4 miljard dollar Aramco-aandelen zullen kopen, berekende het Saoedische beurshuis Saudi Fransi Capital.

Wie kan aandelen kopen?

Buitenlandse beleggers die willen handelen op de Saoedische beurs moeten toestemming krijgen. Er zijn zowat 1.500 gekwalificeerde buitenlandse beleggers die toegang hebben tot de Saoedische beurs. Dat zijn doorgaans institutionele beleggers.