Wat was de covidimpact voor KBC?

Analisten voorzien dat de resultaten van KBC voor het derde kwartaal van 2020 ongeveer zullen gelijk zijn aan die van het derde kwartaal van 2019. Daarnaast kijken beleggers uit naar commentaren van de bank over coronasteun aan gezinnen en bedrijven.

De Belgische bank KBC komt donderdag om 7 uur met resultaten. Analisten rekenen voor KBC op een kwartaalwinst van 600 miljoen euro, of 1,42 euro per aandeel. Dat zijn vergelijkbare cijfers als vorig jaar. Voor heel 2020 rekenen analisten op een winst van 1,3 miljard euro. Dat is zowat een halvering tegenover 2019 als gevolg van de pandemie.

De focus van de strategische update zal vooral op digitalisatie liggen Albert Ploegh Analist bij ING

Albert Ploegh, analist van ING, verwacht niet veel spectaculair nieuws. 'We denken dat KBC zijn prognose voor 2020 zal herhalen van nettorente-inkomsten ter grote van 4,4 miljard euro, een daling van de operationele kosten met 3,5 procent en afschrijvingen op leningen voor een bedrag van 1,1 miljard euro.' De analist voorziet een iets hogere kwartaalwinst dan de consensus: 624 miljoen euro.

Naast de cijfers is het uitkijken naar de commentaren van KBC. Wat zegt de bank bijvoorbeeld over het betalingsuitstel dat ze in als coronasteun heeft verleend aan gezinnen en bedrijven?

'Later op de dag komt KBC ook met een strategische update via een virtuele bijeenkomst', zegt Ploegh. 'We verwachten dat de focus van die update vooral op digitalisatie zal liggen.'

Koersherstel

Het aandeel KBC is stevig hersteld na het nieuws van maandag dat een zeer performant coronavaccin op komst is. Sinds het nieuws is het aandeel KBC met meer dan 20 procent gestegen. Ook andere Europese bankaandelen doen het goed na het nieuws.

Voor banken is het uitzicht op een vaccin buitengewoon belangrijk. Omdat bedrijven als gevolg van de coronacrisis gigantische omzetdalingen doormaakten, dreigden ze in liquiditeitsproblemen te komen. Overheden keken naar banken voor financiering en dat is ook gebeurd. Maar dat leidt ook tot een groter risico op wanbetalingen bij bankklanten. Daarom is het voor banken van groot belang dat de economie zo snel mogelijk weer naar een 'normale' situatie gaat.

Nog op de agenda