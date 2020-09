'Wat wij bij Flow Traders doen, is een kunst'

Met de snelste computers en de slimste algoritmes boeken de flitshandelaren van Flow Traders dit jaar recordwinsten. De kritiek die daarop volgt, went nooit, zegt CEO Dennis Dijkstra. Geldwolven? Hoezo? 'Alles wat wij doen is in het voordeel van de beleggers.'

Het gaat lekker bij Flow Traders en daar schamen ze zich niet voor. ‘Andere financiële instellingen wordt gevraagd zuinig te zijn. Wij zitten ruim in ons jasje, omdat we veel verdiend hebben in het eerste halfjaar. Anderen hebben in de coronacrisis geld verloren, die boeten aan kapitaal in’, zegt CEO Dennis Dijkstra van Flow Traders.

Eind april, toen de wereld in de touwen hing door corona, maakten de handelaren van Flow Traders een recordwinst. De 513 medewerkers verdienden in het eerste kwartaal van 2020 een winst van 262 miljoen euro. Dat was bijna 14 keer meer dan het jaar voordien en meer dan 6.500 euro winst per medewerker per werkdag.

Terwijl hun concurrenten in de VS met die cijfers bewonderende blikken en complimenten oogsten, moet Flow Traders het in Nederland doen met onbegrip, afgunst en kritiek. Eind maart, op het dieptepunt van de coronacrisis, betichtte tv-maker Arjen Lubach Flow Traders ervan te profiteren van andermans ellende. Lubach concludeerde dat we hier te maken hebben met uiterst slimme, maar gewetenloze geldwolven. Op dat moment gingen ook foto's viraal van Flow-handelaars die elk een tentje met matras hadden gekregen. Het bedrijf ging in zelfisolatie.

Het frustreert Dijkstra dat mensen nog altijd niet begrijpen hoe zijn bedrijf geld verdient. ‘Alles wat wij doen is niet ten koste van, maar in het voordeel van beleggers. Wij geven continu prijzen af waartegen andere beleggers kunnen handelen, ook als de stress in de markt zoals in maart toeneemt. Daardoor zijn de marges - de prijsverschillen tussen aan- en verkooporders - kleiner. Wij zijn market makers. Dat is echt heel iets anders dan waaraan mensen denken bij high frequency trading.’

Maar jullie handelen toch in millisecondes?

Dennis Dijkstra: ‘We handelen snel. Maar die snelheid is vooral nodig om onze risico’s af te dekken. Kijk eens naar de prijzen op de beurs nu. De marges tussen aan- en verkoopprijzen zijn veel kleiner geworden. Die prijzen geven wij en andere market makers af. Beleggers realiseren zich dat niet, maar heel vaak als ze iets kopen op de beurs, kopen ze van ons. Omdat wij de beste prijzen geven.’

Dijkstra’s verhaal begint bij de producten waarmee Flow Traders groot is geworden: beursgenoteerde indexfondsen, vaak afgekort als ETF's (exchange traded funds). Ze zijn daarin de grootste market maker van Europa. Bij de handel in ETF’s op de Duitse DAX-index heeft Flow naar eigen zeggen een marktaandeel boven 30 procent. De ETF's schaduwen een index, zoals de Bel20. Het voordeel voor de belegger is dat hij met één muisklik een beurs of sector kan kopen. Indexfondsen zijn de afgelopen jaren enorm populair geworden, en Flow Traders is meegegroeid.

Dijkstra klikt het scherm op de muur van de boardroom aan. Er verschijnt een Excel-sheet met 20 kolommen en rijen vol met cijfers. ‘Allemaal bied- en laatprijzen’, zegt hij. Een voor een springen er vakjes op groen of rood. Dijkstra glimlacht als hij ziet dat er almaar meer groene vakjes verschijnen; er is bijna geen rood meer te zien. ‘Groen betekent dat wij de transactie doen’, zegt hij. ‘Rood betekent dat hij naar een concurrent gaat, omdat die een scherpere prijs heeft geboden. Dat ik hier veel groen zie, betekent dat onze jongens goed bezig zijn.’

Op hoeveel beurzen en alternatieve platformen zijn jullie actief?

Dijkstra: ‘Wij afficheren op 200 beurzen en platformen in Azië, Europa en Noord-Amerika prijzen voor duizenden producten. Voorts handelen we direct met 1.400 tegenpartijen zoals banken, brokers en institutionele beleggers. Bijna alles gaat elektronisch en automatisch. Pas als je efficiënt en goedkoop risico’s kunt afdekken, kun je beleggers goede prijzen aanbieden. Ook als andere partijen afhaken omdat ze het te risicovol vinden. Dat gebeurde in maart. Wij denken ook bij ultieme marktstress te weten wat de beste prijs is om op te handelen. Dat is een kunst.’

Om je concurrenten voor te zijn, moet dat allemaal almaar sneller?

Dijkstra: ‘Ik denk dat de handel niet veel sneller gaat worden dan nu. We concurreren met een paar spelers, zoals Jane Street, Citadel, Virtu, Susquehanna en Goldman Sachs, veel Amerikanen. En allemaal hebben we de benodigde apparatuur, zoals darkfiber (glasvezelkabels, red.) en microwave (via de ether, red.) waarmee we onze informatie zo snel mogelijk rond de wereld sturen. Dat heb je nodig om hieraan mee te doen.'

Hoeveel moet je investeren om hieraan mee te doen?

Dijkstra: ‘Wij hebben honderden miljoenen euro’s geïnvesteerd, en het zal niet minder geworden zijn. Er zijn vast partijen die onze winstcijfers zien en denken: in die markt willen wij graag meedoen. Het staat iedereen vrij om in te stappen.’