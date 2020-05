'We krijgen opnieuw een kopersmarkt'

De beurscrisis dit voorjaar liet onvermijdelijk sporen na bij Gimv : de investeringsmaatschappij slikte over het boekjaar tot 31 maart een latente minwaarde van 236 miljoen euro op de portefeuille. Daardoor dook de groep over het boekjaar 152 miljoen euro of 5,96 euro per aandeel in het rood, tegenover een nettowinst van 112 miljoen een jaar eerder.

Het gevolg is dat de netto-actiefwaarde naar 43,5 euro per aandeel zakt. Met andere woorden: tegen de slotkoers van dinsdag noteert het aandeel tegen een premie van 15 procent. Wanneer we daar nog het dividend van dat in juli wordt uitgekeerd aftrekken zakt de intrinsieke waarde - behoudens schommelingen in de portefeuille - naar 41 euro waardoor de premie zelfs richting 20 procent trekt.

'We weten niet of de daling van de beurzen een correcte voorafname is op de economische context', zegt CEO Koen Dejonckheere. 'Er is een stevig voorschot genomen met een beursdaling van 20 procent. Wij houden in onze toekomstmodellen rekening met een economische krimp van 10 procent maar hopen dat het minder zal zijn'.

De economische krimp maskeert volgens Dejonckheere grote verschillen tussen bedrijven waarbij winnaars en verliezers in schril contrast staan. 'We hebben bedrijven die dobberen rond 50 procent activiteitsgraad en daaruit is het moeilijk zelfs enige winst te puren. Andere bedrijven floreren en staan zelfs positief dit jaar.'

Cegeka

Binnen de portefeuille identificeert Dejonckheere onder meer de Hasseltse IT-dienstverlener Cegeka, die stevig groeit via overnames, als winnaar. Net als het Nederlandse AME, een hightechbedrijf dat toestelletjes ontwikkelt die een waarschuwing geven wanneer iemand te dichtbij komt. 'Het is een elegante oplossing die mee de Nederlandse anderhalve-meter-economie op gang trekt. De productie kan de vraag amper bijhouden', aldus Dejonckheere.

France Thermes, de twee Franse kuuroorden die Gimv in 2018 overnam, zijn dan weer een moeilijker verhaal. 'Ze zitten in de medische markt, niet zozeer in het zwaar getroffen toeristisch segment. Toch is het nemen van sauna's en het krijgen van thermale behandelingen in deze nieuwe wereldorde een moeilijker verhaal.'

Met een cashberg van 368 miljoen euro zijn er voldoende middelen beschikbaar om deelnemingen in moeilijkheden te stutten. 'Maar niet ten allen prijze', zegt Dejonckheere. 'We gaan de kostprijs van elke redding afzetten tegenover de overlevingskansen'.

De cashberg is volgens Dejonckheere comfortabel genoeg om daarnaast ook actief nieuwe koopjes te gaan doen. 'We evolueren steeds meer naar een kopersmarkt', schat Dejonckheere. 'Op dit moment worden de acute cashnoden voor bedrijven nog afgedekt door het systeem, maar dat blijft niet zo. De kapitaalmarkten zullen zeker na de zomer, wanneer de halfjaarcijfers gepasseerd zijn er meer zicht zal zijn op schuldposities en winstmultiples, draaien als een tierelier. We zullen een toevloed zien van kapitaalverhogingen en beursintroducties.'

De portefeuille van Gimv is jong, de gemiddelde periode sinds de intrede in het kapitaal is slechts drie jaar. Per jaar krijgt het in de vier markten waar het actief is (Nederland, Belgiƫ, Duitsland en Zwitserland) 1.000 investeringsdossiers toegestuurd. 'De wereld zal er anders uitzien en dus ook de ogen waarmee we naar mogelijke deelnemingen kijken', aldus Dejonckheere. 'Deze zomer zullen we daarrond ons huiswerk maken en bepalen hoe de nieuwe triage zal gebeuren. Het staat vast dat we met dezelfde ogen naar retail en horeca kijken. En heilige huisjes op vlak van mobiliteit zullen sneuvelen.'

Dividend

Dejonkheere gaat uit van een lange en diepe economische crisis. 'We zitten nu in een yes-we-cansfeer en dat is heel fijn. Mijn kapper begon om middernacht weer te knippen en organiseerde meteen een hele marathon. Dat voluntarisme zien we ook in andere sectoren. Maar het effect lijkt me niet duurzaam. Wanneer komt de klant terug, wanneer keren de investeringen terug? Die haal je niet terug met overheidsbazooka's waarbij in mijn ogen enorm veel geld verloren gaat. Het herstel zal een moeilijke en lange weg worden. Wacht maar tot we de cijfers voor het tweede kwartaal krijgen. Of zelfs de jaarrapporten. Ik verzeker u, die worden dramatisch. Daarmee vergeleken is het eerste kwartaal een lachertje'.

Ondanks de diepe crisis, houdt Gimv vast aan zijn dividend en keert het in juli 2,5 euro bruto per aandeel uit waarbij het de keuze geeft tussen cash of aandelen. 'Uiteraard hebben we alle opties op tafel gelegd, ook de schrapping van het dividend. Nooit zouden we daar meer begrip voor gekregen hebben dan nu. Anderzijds laat onze kaspositie het dividend toe. We hanteren een stabiele dividendpolitiek waardoor we ook in de boerenjaren het dividend niet significant hebben verhoogd. Dat staat ons toe om ook in crisisjaren ons dividend te handhaven. Wij vinden dit een elegante manier om de goede relatie met onze aandeelhouders, die een typisch buy-en-hold-profiel hebben, te behouden.'