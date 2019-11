'We plannen geen delisting van Roularta'

Nadat de familie De Nolf haar belang in Roularta heeft opgetrokken, schiet de beurskoers dinsdag omhoog door speculatie. Maar CEO Xavier Bouckaert is formeel: ‘Er is geen plan tot delisting.’

Dankzij een melding op de website van de FSMA werd dinsdagmorgen duidelijk dat Rik De Nolf, de voorzitter van Roularta Media Group, een groot pakket aandelen van het mediaconcern heeft verworven. Via zijn vehikel Koinon kocht hij 363.312 aandelen bij. Het belang van de familie De Nolf stijgt hierdoor van 68,4 naar 71,2 procent. Samen hebben de families De Nolf en Claeys nu 79,67 procent van Roularta in handen, ook rekening houdend met de aandelen die de groep Roularta bezit.

De transactie voedt de speculatie dat de familiale aandeelhouders vroeg of laat Roularta van de beurs willen halen. De free float, het aantal vrij verhandelbare aandelen, is immers gedaald tot iets meer dan 20 procent.

Analist Ruben Devos van KBC Securities schat de kans op een delisting van Roularta op 60 procent. Hij becijferde zelfs tegen welke prijs een delisting (17 euro per aandeel) zou kunnen plaatsvinden. Het aandeel schiet rond de middag ruim 9 procent hoger op Euronext Brussel.

Geen plan

Volgens Xavier Bouckaert, de schoonzoon van Rik De Nolf en de CEO van Roularta, is dat niet de bedoeling. ‘Er is geen plan tot delisting. Het was een opportunistische aankoop. Het is zeker niet zo dat wij actief op zoek zijn gegaan’, zei hij in een reactie aan De Tijd.

We vinden onze beurskoers eigenlijk veel te laag. Xavier Bouckaert CEO Roularta Media Group

Dat neemt niet weg dat hij niet zo gelukkig is met de beurskoers van zijn bedrijf. ‘De tijden zijn wat ze zijn, maar wij gaan voor de lange termijn. We zitten zeker niet elke dag naar de beurskoers te kijken.’

‘Onze beurskoers is niet hoog. We vinden ze eigenlijk veel te laag en zijn van mening dat Roularta nog altijd ondergewaardeerd wordt’, aldus de topman.

De beursnotering zelf stelt Bouckaert niet in vraag. Ze brengt verplichtingen met zich, maar zorgt ook voor transparantie. ‘Een van de voordelen van een beursnotering is de corporate governance-structuur die je moet respecteren’, klinkt het.