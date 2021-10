‘We staan aan de vooravond van een revolutie in auto-immuniteitsziekten’

Argenx-CEO Tim Van Hauwermeiren was zaterdag de slotspreker op de VFB Happening. 'We hebben een bevoorrechte relatie met de FDA omdat we werken op een ernstige zeldzame ziekte.'

Tim Van Hauwermeiren, de CEO van Argenx, sloeg zaterdag een positieve toon aan als slotspreker van de VFB Happening. 'We zijn ons niet bewust van zaken die de goedkeuring van efgartigimod op 17 december in de VS kunnen vertragen of afstellen.'

‘We zijn klaar om efgartigimod voor de behandeling van de auto-immuunziekte MG (de zeldzame spierziekte myasthenia gravis, red.) te lanceren in de VS en Japan’, zei een zelfverzekerde Tim Van Hauwermeiren, de CEO van Argenx zaterdag. Pro memorie: de Food and Drug Administration (FDA) buigt zich over een goedkeuring van het medicijn tegen de spierziekte. De VS zijn de belangrijkste markt voor biotechbedrijven omdat de prijzen voor geneesmiddelen er veel hoger zijn dan in andere landen. ‘Als we morgen goedkeuring krijgen, kunnen we de dag nadien al lanceren. We hebben inmiddels een topteam samengesteld om het medicijn succesvol te commercialiseren.’

We hebben voldoende voorraden efgartigimod aangelegd voor een volledig verkoopjaar in 2022. Ik ben blij dat we dat hebben gedaan, want door de coronacrisis zijn er duidelijke vertragingen in de aanvoerketens. Tim Van Hauwermeiren CEO Argenx

‘Het eerste wat we hebben gedaan, is artsen onderwijzen op het gebied van efgartigimod’, zei Van Hauwermeiren. ‘Nu zijn er eigenlijk nog maar weinig mogelijkheden om MG te behandelen. De bestaande remedies werken onvoldoende en hebben vaak zeer problematische bijwerkingen. Soms wordt de thymus (een orgaan in de borstkas, red.) weggehaald - die in het lichaam een belangrijke functie vervult voor een goed afweersysteem - maar vaak is de ziekte daarmee niet voorbij. Daarnaast is chemotherapie mogelijk, maar die geeft na jarenlang gebruik ernstige bijwerkingen. Als de patiënt ook daar niet positief op reageert, zijn hoge dosissen van steroïden mogelijk. Maar wie die lang neemt, vernietigt zijn lichaam.'

Stevige voorraad

'Efgartigimod haalt het probleem weg zonder dat we iets anders van het immuunsysteem aantasten. Het medicijn is de primus in zijn klasse en toonde tot nu toe ook veruit het veiligste veiligheidsprofiel ten opzichte van de concurrentie', aldus van Van Hauwermeiren.

Argenx heeft een stevige voorraad aangelegd. ‘We hebben nu al voldoende voorraden Efgartigimod voor een volledig verkoopjaar in 2022. We produceren dus al voor het verkoopjaar 2023. Ik ben blij dat we dat hebben gedaan, want door de coronacrisis zijn er duidelijke vertragingen in de internationale aanvoerketens. Dat kan ons dus niet meer deren.’

Voorts heeft de onderneming geïnvesteerd in de relatie met patiënten. ‘We hebben een virtuele community opgezet met 35.000 MG-patiënten, waarin mensen kunnen praten over hun leven met de ziekte en over hun medicatie. We denken dat we de patiënten een stem moeten geven, want ze moeten rechtstaan en eisen dat ze iets beters krijgen dan chemotherapie die hun lichaam vernietigt. Daarnaast hebben we een app voor de smartphone - MyRealWorld MG - waar ongeveer 1.500 patiënten op wekelijkse basis informatie met ons delen via hun smartphone.’

'Bevoorrechte relatie'

We hebben een bevoorrechte relatie met de FDA omdat we werken op een ernstige zeldzame ziekte. Tim Van Hauwermeiren CEO Argenx

De CEO ging verder in op de vraag of de FDA efgartigimod zal goedkeuren. ‘We hebben een bevoorrechte relatie met de FDA omdat we werken op een ernstige zeldzame ziekte. De deal is dat je dan twee keer met de geneesmiddelenwaakhond kan samenzitten om het dossier te bekijken. Een gesprek vindt plaats in het midden van het proces, het andere aan het einde. We hebben nu beide ontmoetingen gehad en we kunnen zeggen dat we op schema liggen en dat we geen weet hebben van zaken die de goedkeuring op 17 december kunnen vertragen of afstellen.’ Door reisbeperkingen slaagde de FDA er onlangs niet in het belangrijkste medicijn van UCB tijdig te beoordelen.