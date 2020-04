‘Weerbaar' Shurgard handhaaft dividend

Hoewel de economische activiteit in deze coronatijden op een laag pitje staat, zag Shurgard in het eerste kwartaal de huurinkomsten stijgen. Het dividend blijft overeind, tot vreugde van de beleggers.

Als een van de eerste bedrijven op de beurs Brussel kwam Shurgard dinsdag met kwartaalcijfers. Die mochten er best zijn. De omzet uit de verhuur van opslagruimte nam bij constante wisselkoersen met 5,4 procent toe tot 66,1 miljoen euro. Bij een gelijkblijvend aantal magazijnen bedroeg de omzettoename 4,6 procent. De vergelijkbare gemiddelde bezettingsgraad verbeterde met 0,7 procentpunt tot 87,7 procent.

Topman Marc Oursin schrijft die sterke prestatie toe aan het ‘weerbare businessmodel’ dat onder meer steunt op geografische spreiding, een vastgoedportefeuille van hoge kwaliteit, een efficiënt digitaal platform en een robuuste balans.

Een sterk punt in coronatijden is dat de opslagruimten van Shurgard automatisch toegankelijk zijn zonder dat daarvoor personeel nodig is.

Bij het afsluiten van het eerste kwartaal beschikte het Luxemburgse bedrijf over een kaspositie van 192 miljoen euro. Daarnaast heeft Shurgard een niet opgenomen kredietlijn van 250 miljoen euro en zijn er geen schulden die binnenkort moeten worden afgelost.

Minder instroom, minder uitstroom

Wat de impact van het coronavirus betreft, verschilt de toestand van land tot land. Frankrijk en België zijn sinds midden maart in lockdown, het Verenigd Koninkrijk viel op 24 maart stil. In die drie landen is de vraag naar opslagruimte verminderd. Volgens Shurgard is er minder instroom, maar ook minder uitstroom dan gewoonlijk. In Nederland, Zweden, Duitsland en Denemarken - vier markten die samen voor de helft van Shurgards business tekenen - loopt de verhuur bijna normaal ‘ondanks nationale mobiliteitsbeperkingen’.

Een sterk punt in coronatijden is dat de opslagruimten van Shurgard allemaal automatisch toegankelijk zijn zonder dat daarvoor personeel nodig is. Ook het boeken van een ruimte kan, al sinds 2012, online zonder menselijke tussenkomst. Het personeel van Shurgard werkt hoofdzakelijk van thuis.

Dividend

Een opsteker voor de aandeelhouders is dat het dividend van Shurgard overeind blijft. Een dividend wordt stilaan een schaars goed nu meer en bedrijven het annuleren om zo veel mogelijk cash in huis te houden. Maandag sloot Sioen zich nog aan bij de dividendschrappers.

Niet Shurgard, dat over de tweede helft van 2019 zijn aandeelhouders 0,50 euro bruto per aandeel toestopt. Daarop komt een Luxemburgse bronheffing van 15 procent plus nog eens 30 procent roerende voorheffing in België, wat de totale belastingvoet op 40,5 procent brengt.