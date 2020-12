Welk nieuw dividendbeleid bij Bpost?

Analisten verwachten een Bpost-dividend van 76 cent over het boekjaar 2021.

Dinsdag communiceert Bpost over het nieuwe dividendbeleid. Vroeger keerde de postbezorger 85 procent van de winst onder Belgische boekhoudnormen uit. Ter herinnering: over het boekjaar 2020 keert Bpost als gevolg van corona geen dividend uit. Over 2019 lag het brutodividend op 62 cent, een bijna-halvering tegenover 2018. Dat was vooral het gevolg van het krimpende briefvolume.

KBC Securities verwacht over de boekjaren 2021 en 2022 een brutodividend van respectievelijk 76 en 77 cent. Bpost ziet het pakjesverkeer door corona boomen. Door de herinvoering van strengere coronamaatregelen waren de winkels in Belgiƫ de afgelopen weken dicht (inmiddels zijn we weer open). Bij de sluiting van niet-essentiƫle winkels gaan consumenten massaal online shoppen. Die vloedgolf aan online gekochte producten moet bij de consument geleverd worden, zodat de pakjesbezorger een pak werk krijgt. Bpost lag zelfs onder vuur omdat het grote moeite heeft alle pakketjes op tijd te bezorgen.

Volgens KBC Securities zal Bpost ook in het vierde kwartaal flink profiteren van de verhoogde onlineaankoop. 'De marges in het derde kwartaal bleven hoog na een uitzonderlijk tweede kwartaal. Dat geeft hoop dat de hogere winstgevendheid ook in het vierde kwartaal aanhoudt.' Daarnaast denkt het beurshuis dat het gedaalde briefvolume meer dan gecompenseerd wordt door het grote aantal pakketten dat Bpost verwerkt.

ZEW

Verder kunt u uitkijken naar de ZEW-index (11.00 uur), die het beleggersvertrouwen in de Duitse economie weergeeft, voor december. Economen denken dat de graadmeter voor de toekomst stijgt van 39 naar 46 punten. De deelindicator voor de huidige economische verwachtingen zou zijn gedaald van -64,3 naar -66,0 punten.