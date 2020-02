Welke Big Tech is op weg naar 2.000 miljard dollar?...

2.000 miljard

'Volgens mij is Amazon een goede kandidaat om als eerste de grens te doorbreken', stelt Tom Simonts, een financieel econoom van KBC. 'Bij Amazon zie je dat de hoge waardering gepaard gaat met een flinke groei. De marktwaarde klimt, maar de omvang van de groep ook. Dat is anders bij Apple, want daar zie je vooral dat de koers-winstverhouding in vergelijking met een jaar geleden sterk is gestegen . Daarom denk ik dat Apple – hoewel het met zijn waardering het dichtst bij de magische grens van 2.000 miljard ligt – minder kans maakt om als eerste de nieuwe top te bereiken.'

Slag om de huiskamer

Het gevecht om de 2.000 miljard dollar zal volgens Simonts vooral plaatsvinden in onze huiskamers. Hij denkt dat slimme luidsprekers zoals Google Home ons winkelen zullen bepalen. 'Nu staan we bij elke aankoop nog in contact met de verkoper. Zelfs als je op een website als Amazon.com een artikel koopt, maak je nog steeds bewust de keuze om via dat platform te kopen. Maar er komt een tijd dat producten tot grondstoffen verworden en we alles via de speaker bestellen. Uiteindelijk zeg je gewoon tegen je speaker: 'Kan je voor mij een krat bier bestellen en wat barbecuevlees want ik krijg vanavond vrienden over de vloer.''