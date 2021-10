Wendel-dochter IHS gaat tegen ontgoochelende prijs naar de beurs

IHS Towers, eigenaar van telecommasten, krijgt een notering op de beurs van New York. De dochter van de Franse beursgenoteerde holding Wendel is minder waard dan verwacht.

IHS heeft de procedure voor een notering van 22,5 miljoen aandelen op de beurs van New York opgestart. Het zal 18 miljoen nieuwe aandelen uitgeven en daarnaast verkopen sommige aandeelhouders 4,5 miljoen aandelen. De prijs van de aandelen zal wellicht 21 tot 24 dollar bedragen. Dat betekent dat IHS bij de beursgang 473 tot 540 miljoen dollar zal ophalen.

De beursgang van IHS is belangrijk voor Wendel , dat een belangrijke aandeelhouder is. Wendel heeft nu een belang van 21,4 procent in IHS en is niet van plan aandelen te verkopen. Na de beursgang zakt het belang van Wendel in IHS naar 19,1 procent. De beursgang waardeert IHS op 6,9 tot 7,9 miljard dollar, zegt Joran Van Aken, analist van Degroof Petercam, in een rapport over de beursgang.

IHS is naar eigen zeggen een van de grootste onafhankelijke eigenaars, uitbaters en ontwikkelaars van gedeelde telecominfrastructuur. Het bezit onder meer veel telecommasten in Nigeria.

Van Aken noemt de waardering van IHS 'verrassend laag' en een 'ontgoocheling'. 'De waardering houdt een korting in van 25 procent tegenover de sectorgenoot Helios Towers , hoewel bijna alle cijfers beter zijn.' De analist verwijst naar de organische omzetgroei, de ebitda-marge (brutobedrijfswinst) en de schuldgraad.

Wendel waardeert zelf zijn belang in IHS op 1,2 miljard dollar. Degroof Petercam gelooft dat het 1,6 miljard dollar waard is. 'We zullen onze rating en koersdoel van Wendel herbekijken', signaleert Van Aken. 'We verwachten meer duidelijkheid over de waardering in de komende weken.' Tot nu had Degroof Petercam een koopadvies voor het aandeel.

Minwaarde

Van Aken zegt dat Wendel misschien de boekwaarde van zijn belang in IHS zal moeten verminderen. 'Als IHS tegen het midden van de prijsvork naar de beurs trekt, bedraagt de negatieve impact op de nettoactiefwaarde 430 miljoen euro. Dat is zowat 5 procent van de nettoactiefwaarde of 9,7 euro per aandeel.

De nettoactiefwaarde van Wendel bestaat nu voor zowat de helft uit het belang in het beursgenoteerde aandeel Bureau Veritas . Dat is een certificeringsbedrijf dat vergelijkbaar is met het Zwitserse SGS, een belangrijke participatie van GBL.