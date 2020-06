Wereldbeurzen meten schade op na meest manische semester ooit...

Het standbeeld van het zorgeloze meisje voor de New York Stock Exchange. Zorgeloos waren beleggers allesbehalve in de eerste helft van 2020.

Ondanks het scherpe herstel sinds midden maart blijft de halfjaarbalans voor de wereldwijde aandelenbeurzen afgetekend negatief. Wie won en wie verloor? En in hoeverre heeft het meest doldwaze halfjaar uit de beursgeschiedenis de spelregels veranderd?

Waar was u tijdens de scherpste beurscrash van de eeuw? Hoogstwaarschijnlijk in lockdown. Waar was u tijdens de scherpste beursrally van de eeuw? Hoogstwaarschijnlijk in lockdown. Op 30 juni komt een eind aan het meest manische beurssemester in de geschiedenis, waarin extremen elkaar raakten door de opmars van een ongeziene en onvoorspelbare vijand.

Het coronavirus deed aandelen kelderen om ze nadien records te laten breken. Een schaarste aan cash werd gevolgd door een nooit geziene bonanza aan stimulusmaatregelen van overheden en centrale banken. Een stierenmarkt werd een berenmarkt en veranderde even snel weer in een stierenmarkt. En dat alles in niet meer dan zes luttele beursmaanden. Wie won en wie verloor? En welke lessen trekken we daaruit voor de toekomst?



Individuele succesverhalen

Ere wie ere toekomt. Laat ons beginnen met de afgetekende winnaar. Kopenhagen is niet langer enkel de stad met het hoogste aantal fietsers, Michelin-sterren en musea per inwoner, ze kroont zich ook tot de beurskampioene in coronatijd. De Deense beurs sluit als enige ter wereld een bewogen halfjaar af met een dubbelcijferige winst (+11 procent sinds Nieuwjaar). Daarmee zet Denemarken een prestatie neer die in de buurt komt van de ultieme beurstijger van het moment: de technologiebeurs Nasdaq, die 15 procent hoger de zomer in mag. Dat danken de Denen aan het grote gewicht van farmabedrijven zoals de vaccinontwikkelaar Novo Nordisk en de biotechvedette Genmab, die in volle corona-uitbraak een deal met de farmareus Abbvie wist te verzilveren.



Los van de evidente succesverhalen riep het coronavirus ook onverwacht nichebedrijven tot winnaar uit. Het in Kopenhagen genoteerde bedrijf Ambu is een treffend voorbeeld van zo’n onverhoedse winnaar. De medtechspeler maakt wegwerpbare kijkinstrumenten om darmonderzoeken uit te voeren. Dat is het soort single-useproduct dat in precoronatijd niet zou stroken met de sterke hang naar duurzaamheid, maar nu wel in de armen wordt gesloten vanwege de strenge hygiënenormen. Ambu verdubbelde in beurswaarde sinds het jaarbegin. Het contrast met buurland Noorwegen is groot. Dat verloor door zijn grote blootstelling aan de oliesector bijna een kwart aan beurswaarde en doet het slechter dan landen als Botswana en Montenegro, die aardig standhielden. Naast Kopenhagen zijn Slovakije en twee Baltische staten, Litouwen en Letland, de enige beurzen wereldwijd die net als de Nasdaq op jaarwinst staan.

Ondanks die individuele succesverhalen is het plaatje voor het hele Europese continent minder rooskleurig. Europese beurzen zien op hun halfjaarrapport een gemiddeld verlies van 12,3 procent prijken. In de VS is de schade kleiner. De brede S&P500-index knoopte midden juni aan met zijn break-evenpunt om vervolgens terug te vallen en het semester af te sluiten met een bescheiden jaarverlies van 5 procent. China, de eerste broeihaard van het coronavirus, doet het nog beter met een verwaarloosbaar verlies van 3 procent voor de Shanghai Composite Index.

‘China en de VS blijven voor de tweede jaarhelft onze voorkeursmarkten, maar Europa maakt een inhaalbeweging’, zegt Vincent Juvyns, hoofdstrateeg bij JPMorgan. De Amerikaanse grootbank stapte af van haar verkoopadvies voor Europese aandelen en hanteert nu een neutraal advies. Europa is afgestraft vanwege de sterk vertegenwoordigde bankensector, die lijdt onder het lagerenteklimaat en het gestegen risico op wanbetaling.

‘Maar dat maakt het oude continent aantrekkelijker voor de tweede jaarhelft’, vervolgt Juvyns. ‘Europa heeft een veel sterker sociaal vangnet dan de Verenigde Staten, waar de werkloosheidscijfers exploderen. Onze sterke sociale zekerheid ligt vaak onder vuur, maar kan in deze crisis net de koopkrachtbescherming bieden die de economie nodig heeft.’

De dieselmotor Europa zou in de tweede jaarhelft zijn inhaalbeweging kunnen versnellen, ook dankzij de zoektocht naar dividendaandelen. ‘Beleggers gaan opnieuw op zoek naar waarde nu de vermoeidheid wat lijkt in te treden bij groeiaandelen’, zegt Juvyns.

Kommer en kwel blijft het in Latijns-Amerika, op dit moment de grootste broeihaard van Covid-19 in de wereld. De beurzen van Colombia en Brazilië zijn met hun sterke blootstelling aan respectievelijk de cyclische bouw- en de door vraagdruk gekelderde oliesector kop van Jut. Hun beurzen staan liefst 40 procent onder hun startpeil dit jaar.



I love techno

Als liefhebber van gitaarmuziek voelt het bijna als godslastering om dit te schrijven, maar ‘I love techno’ was het absolute mantra het voorbije halfjaar. De technologiesector gloreert en boekte onder impuls van het vele thuiswerken, de boomende e-commerce en de nood aan ijzersterke dataverbindingen een vooruitgang die normaal vele jaren in beslag neemt.



Dat verklaart niet alleen de triomf van Nasdaq maar ook de sterke voorsprong die de Amsterdamse beurs, met het techbedrijf ASML als grootste gewicht (de producent van chipmachines draagt intussen 15 procent gewicht in de sterindex AEX, red.), neemt op Brussel. Amsterdam zit nog op een jaarverlies van 7 procent terwijl Brussel, waar technologie een groot manco is, een verlies moet dulden dat ruim dubbel zo groot is.

‘Technologie lijkt ook in de tweede jaarhelft een goede keuze’, zegt Juvyns. ‘Ik zou afraden nu je winnaars te verkopen. De sectoren die goed gestegen zijn zoals tech, farma en in mindere mate ook de telecombedrijven, zijn om goede redenen gestegen. Ze zullen ook winnaars blijven eens de acute covidnieuwsflow is gaan liggen. Net zoals de achterblijvers achterblijven om goede redenen. Die twee gaan inruilen lijkt geen winnende strategie.’

De sectoren die volgens Juvyns te mijden zijn, zijn de nutsbedrijven en de vastgoedsector.



Gamechangers?

Zolang centrale banken de muziek laten draaien, moet je als belegger meedansen, vatte het beurshuis Quintet (Puilaetco) het treffend samen in zijn beleggingsvooruitzichten. Al zijn er ook steeds meer sceptici. Nooit eerder waren beleggers zo verdeeld over de duurzaamheid van het beursherstel, wees een studie van Bank of America uit. Wanneer één plus één niet langer twee is, in een markt die met schulden gedopeerd is, is het tijd om je biezen te pakken, zegt een anonieme beer.



‘De markt is moeilijk te voorspellen’, zegt Juvyns. ‘Maar mij lijkt het dat als er een tweede golf komt, er heel weinig draagvlak is om opnieuw de economie dicht te gooien. Meer dan zich te verliezen in de discussie groei versus waarde moeten beleggers kiezen voor echte diversificatie om hun portefeuille in deze markt te beschermen. Daar zie ik heil in Chinees staatspapier. Een coupon van 7,5 procent op drie jaar in een markt met een schuldprofiel dat zeker niet risicovoller is dan België.’

Of nieuwe jonge beleggers, de ‘Robinhoods’, de markt mee hoger trekken, betwijfelt hij. ‘Ze zijn er en we zijn blij dat ze er zijn. Maar hun effect is verwaarloosbaar. De kloof tussen arm en rijk blijft ook een demografische breuklijn. Jongeren hebben simpelweg onvoldoende slagkracht om richting te geven aan de markt.’

Met bloedrode halfjaarcijfers op til, waarin we voor het eerst pas echt de impact van het coronavirus op bedrijven kunnen opmeten, mogen beleggers zich deze zomer aan enkele stevige realitychecks verwachten. Dat kan de beursrally gaan vermoeien. De aandacht van beleggers zal ook meer verschuiven naar de Amerikaanse presidentsverkiezingen. Een overwinning voor Biden, die een voorsprong neemt in de peilingen, kan een hogere belastingdruk voor bedrijven betekenen, maar ook meer rust op het geopolitieke front. Beleggers zijn verdeeld over zijn kandidatuur.