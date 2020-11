Wereldbeurzen op record

De beurzen zetten maandag wereldwijd hun 'Biden-rally' voort. De MSCI World All Country index, die zowel aandelen op de Westerse beurzen als op de groeibeurzen omvat, trekt 0,6 procent hoger. Dat is voldoende om de vorige piek van september te overschrijden.

In Europa behoren de auto-aandelen (+2,1%) tot de grootste winnaars. Peugeot en Renault winnen 3 à 4 procent. Met Biden als president zakken de risico's op een handelsoorlog tussen de VS en Europa. 'Voor Fiat Chrysler, Michelin en Daimler is het belang van de VS voor hun beurswaarde het grootst', merkt het beurshuis UBS in een analyse op.