Wereldbeurzen sputteren door handelsconflict

De dagverliezen in Europa lopen woensdag op naar 1,5 procent, terwijl Wall Street op koers ligt om voor de vijfde dag op rij in het rood te eindigen.

Kort na de openingsbel in New York gaan de Amerikaanse aandelen lager. Zwaargewichten zoals Apple , Amazon , Facebook en Alphabet (Google) zorgen er samen voor dat de indexen ruimschoots 1 procent verliezen.

Als Wall Street ook in het rood eindigt, gaat het om de vijfde verliesdag op rij. Dat zou geleden zijn van net voor de presidentsverkiezingen van bijna twee jaar geleden. De S&P500 ging toen negen dagen op rij lager.

Ondertussen gaat het van kwaad naar erger in Europa . Al bij al bescheiden verliezen liepen 's namiddags onder impuls van Wall Street op tot ruimschoots 1,5 procent in de grote landen van de eurozone.

In Brussel blijft bijna geen enkel aandeel boven het nulpunt. Drie Bel20'ers (Argen-X, Solvay en Umicore) staan op een verlies van 5 procent. Opgemerkte stijgers zijn Proximus en Telenet , nu steeds meer analisten geloven dat volgend jaar geen vierde telecomspeler in België voet aan grond zal proberen te krijgen. Aan het begin van de zomer bereikten beide aandelen een laagtepunt, toen die discussie het nieuws beheerste.

Omgekeerd bereikte Umicore rond die tijd zijn hoogste koers ooit, en ging er sindsdien - met de daling van woensdag meegerekend - al bijna een kwart van de koers zonder groot nieuws over het bedrijf. Umicore is woensdag de sterkste daler in de Brusselse sterindex.