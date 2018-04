‘Wereldhave Belgium is te veel gestegen'

Bank Degroof Petercam verlaagt de rating voor Wereldhave Belgium van ‘opbouwen’ naar ‘houden’. De koers van de eigenaar van shoppingcenters is recentelijk te fel gestegen, stelt het beurshuis.

Wereldhave Belgium is dit jaar een van de meer wispelturige aandelen bij de gereglementeerde vastgoedvennootschappen (GVV's). Eind januari ging de koers onderuit toen de belangrijkste huurder Carrefour aankondigde twee hypermarkten uit de portefeuille van de groep te zullen sluiten. Het aandeel leed ook onder de verkoopgolf in het winkelvastgoed. Veel beleggers vrezen dat online shoppen de fysieke winkels onder druk zal zetten.

Tegenover het dieptepunt van februari is de koers 9 procent hersteld, tot het hoogste peil sinds de zomer vorig jaar. Topman Kasper Deforche, met 36 lentes de jongste CEO van beursgenoteerd België, deed een goede job in damage control. Hij ging communiceren en benadrukte dat de getroffen Carrefour-winkels amper 3,7 procent van de huurinkomsten uitmaken. Bovendien staan volgens hem andere ketens klaar om de ruimte in te pikken.

Meer bezoekers

Deforche weerlegde ook het idee dat consumenten - zoals in de VS - minder naar shoppingcenters trekken. De panden in de portefeuille kregen vorig jaar 2,5 procent meer bezoekers over de vloer. Voor dit jaar rekent Deforche op licht hogere huurinkomsten. Alleen de shoppingmall in Genk blijft een zorgenkind, hoewel ook daar het bezoek weer toeneemt omdat de parking anderhalf uur gratis werd.

Intussen meldde Carrefour dat de winkel in het Luikse Belle-Ile mogelijk openblijft, wat de koers ook ondersteunde.

Door de recente klim noteert Wereldhave Belgium met een premie van 11 procent tegenover zijn intrinsieke waarde. ‘En dat terwijl de meeste sectorgenoten met een korting noteren’, stelt analist Herman van der Loos. ‘Wereldhave Belgium blijft een solide en zeldzame genoteerde speler in Belgische shoppingcenters. Bovendien biedt een mogelijk bod van de Nederlandse moeder Wereldhave bijkomende bescherming. Maar op korte termijn zijn de vooruitzichten wazig. Er is niet alleen het Carrefour-probleem, maar ook de uitbreiding en renovatie van Belle-Ile is uitgesteld.’

Schuldgraad beperkt

Daarnaast weegt de moeilijke expansie op de toekomst. Omdat Belle-Ile meer dan een vijfde van de portefeuille uitmaakt, verplicht de wetgever Wereldhave Belgium zijn schuldgraad te beperken tot 33 in plaats van 65 procent bij GVV's. ‘De enige oplossing is middelgrote shoppingcentra kopen, maar die zijn schaars’, zegt van der Loos.

Deforche denkt ook aan een uitbreiding met baanwinkels, een segment dat blijft boomen. Ook een dividend in aandelen in plaats van cash zou toelaten meer cash in de vennootschap te houden waardoor uitbreiden makkelijker wordt, en waardoor het belang van Belle-Ile sneller kan verminderen tot minder dan 20 procent.

Morgen keert Wereldhave Belgium een butodividend van 5,1 euro uit en publiceert het bedrijf kwartaalcijfers.