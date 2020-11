Wie bij Airbnb belegt, mag stormachtig verblijf verwachten

's Werelds grootste verhuurplatform trekt de komende weken naar de beurs. Airbnb-oprichter en -CEO Brian Chesky bewijst in het prospectus nog genadelozer kosten te kunnen wegsnijden dan de pandemie inkomsten wegvreet. Toch ziet de toekomst er op korte termijn somber uit voor het bedrijf.

Dapper is het wel: als toerismebedrijf in volle coronapandemie naar Wall Street trekken. Dat is wat Airbnb de komende weken doet. 's Werelds grootste kamerverhuurplatform diende maandagavond bij de beurswaakhond SEC het prospectus in. Dat begint als volgt: ‘In the beginning, two friends opened their door.’ Dat het prospectus strak oogt, mag niet verbazen. Chesky is een alumnus van de Rhode Island School of Design in Providence.

Inhoudelijk toont het twee zaken. Ten eerste natuurlijk dat de pandemie Airbnb even midscheeps treft als alle spelers in de toerismesector, van cruiseschepen over hotels tot luchtvaartmaatschappijen. Over de eerste negen maanden van 2020 kromp de omzet een derde tot 2,52 miljard dollar, tegenover 3,7 miljard dollar over dezelfde periode in 2019. Ook in het derde kwartaal lag de omzet nog 18 procent lager dan in het jaar voordien, op 1,3 miljard dollar.

Ter vergelijking: tussen 2017 en 2019 kende de omzet een jaarlijkse groei van gemiddeld 37 procent. In 2019 behaalde Airbnb een 'gross booking value' - of het bedrag dat op het platform is gespendeerd voor verblijven, belastingen en commissies - van 38 miljard dollar.

1.900 medewerkers weg

Mede door een ingrijpende herstructurering dook Airbnb bijna 700 miljoen dollar in het rood over de eerste drie kwartalen van 2020, tegenover een verlies van 323 miljoen euro over dezelfde periode in 2019. Die herstructurering, die Chesky in mei in een publiek gemaakte brief aan het personeel aankondigde, was hard: een kwart van het personeel - 1.900 medewerkers - moest weg. 'We kunnen ons niet veroorloven alles te blijven doen wat we vroeger deden', schreef hij. En dus moest Airbnb voor Chesky weer focussen op waar hij in 2007 in San Francisco mee gestart was: betaalbare overnachtingen aanbieden door kamers te delen.

De sanering van Cesky wierp vruchten af, leert pagina 164 van het prospectus. En dat brengt ons bij de tweede factor: over het derde kwartaal kon Chesky de kosten veel forser (-35%) terugdringen dan de omzet terugliep. Het resultaat: netto 219 miljoen dollar winst in het kwartaal. Dat staat in contrast met een verlies van 575 miljoen dollar in het lentekwartaal. Tijdens de eerste negen maanden van het jaar heeft Airbnb 400 miljoen dollar minder uitgegeven aan advertenties dan tijdens dezelfde periode een jaar eerder.

Wij kunnen op dit moment onmogelijk de volledige impact van Covid-19 op onze toekomstige business inschatten. Airbnb in zijn prospectus

Het prospectus biedt ook een interessante oefening in contrasten met dat van DoorDash, een maaltijdkoerier die zich eveneens voor een debuut op Wall Street warmloopt. DoorDash zag dankzij de pandemie over de eerste negen maanden van 2020 de omzet met 226 procent stijgen, naar 1,92 miljard dollar. Toch bleef de koerier verlieslatend, met 149 miljoen dollar. Dat is wel een stuk minder dan de 534 miljoen dollar verlies een jaar eerder. Airbnb en Doordash willen allebei in december op de beurs noteren, het eerste kiest voor Nasdaq, het tweede voor de New York Stock Exchange (NYSE).

Grote uitzonderingen

Zullen beleggers massaal inchecken op de IPO van Airbnb midden in de pandemie? Allicht wel. De recente erg goede vaccinresultaten van Pfizer en Moderna komen voor Airbnb als geroepen. Die geven het vooruitzicht op een normalisering van de wereldeconomie. Wie op de IPO inschrijft, hoopt dat 2020 en allicht ook de eerste helft van 2021 grote uitzonderingen zullen zijn in het inmiddels 12-jarige trackrecord van Airbnb.

Airbnb waarschuwt zelf voor een stormachtige periode op korte termijn, als gevolg van de nieuwe lockdownmaatregelen, vooral in Europa. De groep verwacht een grotere jaar-op-jaarterugval van het aantal boekingen in het vierde kwartaal dan in het kwartaal daarvoor. 'Wij kunnen op dit moment onmogelijk de volledige impact van Covid-19 op onze toekomstige business inschatten', klinkt het in het prospectus. Airbnb merkt op dat klanten veel meer verblijven dichter bij huis boeken.

Airbnb wil met de beursgang 3 miljard dollar vers geld ophalen en mikt op een waardering tussen 25 en 30 miljard dollar. Ter vergelijking: Toen Airbnb - om de pandemie te overleven - in april in volle pandemiepaniek 1 miljard dollar ophaalde bij verschillende private-equityfondsen kregen de beleggers niet alleen een coupon van 10 procent. Ze kregen ook warrants waarmee ze op basis van een waardering van 18 miljard dollar op aandelen Airbnb konden intekenen.