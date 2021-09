Wie zijn aandelen Vivendi niet verkoopt, wacht 'belastinghorror'

De nakende beursgang van Universal Music Group (UMG) leidt tot een grote belastingaanslag bij beleggers die hun aandelen Vivendi niet spoedig verkopen. Beleggers in Bolloré en Odet zitten fiscaal veilig.

Op dinsdag 21 september brengt het conglomeraat Vivendi Universal Music Group (UMG) naar de beurs van Amsterdam. Het platenlabel is wereldmarktleider in de muziekindustrie en herbergt artiesten als Taylor Swift, Billie Eilish, U2 en dichter bij huis Hooverphonic, Stromae en Tourist LeMC.

De aandelen van UMG blijven voor 10 procent bij Vivendi zitten, daarnaast zit al 20 procent bij een consortium rond Tencent en 10 procent bij het fonds Pershing Square van hefboomfondsbeheerder Bill Ackman. Het saldo, 60 procent, wordt uitgekeerd aan de aandeelhouders van Vivendi in de vorm van een 'speciaal dividend'. Op dat dividend wacht de Belgische beleggers dubbele belasting.

Hoeveel de Belg die rustig zou blijven zitten in Vivendi uiteindelijk zal betalen, valt nog niet te zeggen. Hebt u bijvoorbeeld 1 aandeel Vivendi in bezit van 33 euro, dan zal u vanaf 21 september ook eigenaar zijn van 1 aandeel UMG. Stel dat het aandeel UMG bij opening 20 euro kost, dan zakt de koers van het afgeslankte Vivendi in theorie naar 13 euro. De waarde van de Vivendi-belegging zakt dus met 20 euro per stuk, dat is de omvang van wat het 'speciaal dividend' wordt genoemd en op dat bedrag wordt u belast.

Fiscaal cruciaal

De openingskoers van UMG wordt dus fiscaal cruciaal en is tegelijk volledig onvoorspelbaar. Stel dat de beurs UMG evenveel waard acht dan wat Bill Ackman recent betaalde (ondernemingswaarde van 35 miljard euro inclusief 2 miljard euro nettoschuld), dan komt dat overeen met een speciaal dividend van 22 euro per aandeel of zowat twee derde van de huidige Vivendi-koers. Maar het beurshuis UBS sluit niet uit dat de markt UMG waardeert op 42 miljard euro (zie inzet), wat overeenkomt met 30 euro per aandeel of 90 procent van de Vivendi-koers.

Op dat speciaal dividend is de Franse bronheffing van 12,8 procent verschuldigd. Ook veel buitenlandse beleggers moeten die taks betalen. Voor de Belgische beleggers komt bovenop de bronheffing normaal 30 procent Belgische roerende voorheffing. Mogelijk kunnen beleggers een deel van de Franse taks recupereren via de belastingaangifte.

De beursbladen die Vivendi opvolgen hebben één duidelijk advies: vermijd de fiscale strop en verkoop. 'De uitkering later deze maand wordt fiscaal een horrorverhaal. We halen Vivendi uit de selectie', schrijft Kroffinvest kordaat. De Belegger raadt ook aan te verkopen, maar zegt tegelijk 'wacht zo lang mogelijk. Wij geloven dat het aandeel in de aanloop naar de beursgang nog wat hoger kan. Verkoop in ieder geval sowieso voor 21 september.'

Via Bolloré of Odet

Wereldwijd zoeken beleggers naar manieren om de belasting op het speciaal dividend te vermijden. Gesofisticeerde beleggers verhuizen de aandelen naar fondsen die niet betrokken zijn of maken gebruik van afgeleide producten. Kleine beleggers kunnen hun toevlucht zoeken tot de holdings boven Vivendi: Bolloré dat een belang heeft van 29 procent in Vivendi, of de holding daarboven Compagnie de l'Odet (vroeger Financière de l'Odet) die 63 procent bezit van Bolloré. Deze holdings betalen de taks niet.

Dat veel beleggers deze route al gevolgd hebben, valt af te lezen uit de koersprestatie van die holdings. Sinds Vivendi op 15 februari de beursgang van UMG wereldkundig maakte, steeg Vivendi met ongeveer een kwart. Over dezelfde periode won Bolloré ruim 40 procent en Odet zowat 60 procent. Het is duidelijk dat de belasting op het speciaal dividend druk zet op het aandeel Vivendi.

Het aandeel van Bolleré noteert aan circa 5 euro en het belang in Vivendi is volgens Kroffinvest 3,5 euro waard, of 70 procent. 'We zijn aan de huidige koersen geen koper meer van Bolloré, maar we blijven zitten, uitkijkend naar het (UMG-)spektakel', concludeert Kroffinvest-hoofdredacteur Kristoff Van Houte.

De Belegger geeft een koopadvies voor de holding daarboven, Compagnie de l'Odet. 'Odet is de enige holding die nog met een fikse korting noteert', argumenteert De Belegger. 'Het is goed mogelijk dat op termijn Bolloré het belang in Vivendi zal uitkeren aan zijn aandeelhouders. Dan ben je opnieuw fiscaal gezien.' Het weekblad ziet zo'n transactie mogelijk gebeuren in de aanloop naar de 200ste verjaardag van Odet in 17 februari 2022. Mogelijk is dat ook het sein voor de steenrijke Fransman en Odet-CEO Vincent Bolloré om de fakkel door te geven, allicht aan zoon (en medialiefhebber) Yannick Bolloré.