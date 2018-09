Wietaandelen ‘high' na mogelijke interesse Coca-Cola

De Noord-Amerikaanse wietaandelen zitten maandag stevig in de lift. De drankenreus Coca-Cola heeft volgens Bloomberg interesse om in de wietindustrie te springen.

Coca-Cola volgt naar eigen zeggen de wietindustrie nauwgezet en is geïnteresseerd om CBD, oftewel cannabidiol - het ingrediënt in cannabis dat pijn verzacht maar niet high maakt - in zijn dranken te vermengen. Coca-Cola is in gesprek met het Canadese Aurora Cannabis om samen een drank te ontwikkelen. De aandelen van die laatste stijgen met bijna 15 procent. ‘Er zijn voor alle duidelijkheid nog geen beslissingen genomen’, zei Coca-Cola-woordvoerder Kent Landers.

Andere wietaandelen profiteren mee zoals Tilray en Canopy Growth . Coca-Cola is veruit de grootste drankengroep die haar interesse in een cannabisingrediënt wereldkundig maakt.

Verschillende drankenproducenten willen cannabis in hun dranken verwerken als een trendy manier om de vertraging in hun traditionele business op te vangen. Vorige maand liet de brouwer van Corona, Constellation Brands, weten dat het 3,8 miljard dollar investeert om haar belang in het Canadese Canopy Growth te vergroten. De marktwaarde van Canopy Growth overstijgt ondertussen 10 miljard dollar.

Ook Molson Coors en Diageo houden de wietsector in de gaten. Molson Coors is een joint venture opgestart met Hexo Corp uit Québec om cannabisdrankjes in Canada te ontwikkelen. En volgens de nieuwsdienst Bloomberg houdt Diageo, de brouwer van Guinnes-bier, gesprekken met minstens drie Canadese wietproducenten over een mogelijke samenwerking.

De mogelijke intrede in de wietsector past voor Coca-Cola in een algemene diversificatiestrategie, omdat de vraag naar suikerrijke frisdranken daalt. Vorige maand kondigde Coca-Cola de overname aan van de koffieketen Costa Coffee voor 5,1 miljard dollar.