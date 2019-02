Wietbedrijf slokt prooi groter dan zichzelf op

Canadese cannabistelers haasten zich de grens over om de VS te veroveren terwijl de wetten over de plant die onder meer wiet produceert versoepelen.

Tilray , het cannabisbedrijf uit Canada dat vorige zomer even met alle aandacht ging lopen door een waanzinnig succesvol beursdebuut, neemt een bedrijf over dat meer omzet draait dan zichzelf. Tilray legt afhankelijk van een latere mijlpaalbetaling tot 419 miljoen Canadese dollar op tafel voor Manitoba Harvest, dat zichzelf de grootste teler van hennep noemt. Omdat de sector al lang bestaat maar nu pas uit de illegaliteit treedt, is die claim moeilijk hard te maken.

Hennep is een ander woord voor een legale cannabisplant, die zo goed als geen THC produceert. Dat is het psychoactieve bestanddeel in de vrouwelijke bloemen waarvan gebruikers high worden. Deze deal draait om CBD, een ingrediënt waar vooral wellness- en voedingsbedrijven reikhalzend naar uitkijken.

De overname volgt kort na de goedkeuring van de Farm Bill in de VS, die hennepteelt legaal maakte en CBE van de lijst met verboden drugs schrapte. Naast Tilrday zijn ook Canadese concurrenten Aurora Cannabis en Canopy Growth bezig met hun activiteiten bij de zuiderburen agressief uit te breiden. Zoals bij de legalisatie van recreatief THC-gebruik in Canada vliegen allerlei wilde prognoses in het rond, en is er weinig consensus over de omvang van de markt over pakweg 5 of 10 jaar. Wel zijn velen het er over eens dat de opportuniteit enorm is.