‘Wij dromen van regering die beursintroducties stimuleert'

De beurs van Brussel hoopt dat de Belgische regering net als de Franse maatregelen neemt om bedrijven naar de beurs te begeleiden. Dat zegt Benoit Van den Hove, hoofd noteringen.

Het Luxemburgse stockagebedrijf Shurgard maakte deze week een succesvol debuut op de beurs van Brussel. Dat is goed nieuws, want onlangs raakte bekend dat het technologiebedrijf Connect als zevende bedrijf dit jaar de beurs dreigt te verlaten. Er zitten nog verschillende dossiers in de pipeline, zegt Van den Hove. ‘Zowel van Belgische als van buitenlandse bedrijven. Eén naam is bekend, Belfius, maar ik denk dat er weinig kans is dat Belfius nog voor de verkiezingen van mei 2019 naar de beurs komt.’

Hoe komt het dat er in Nederland veel meer beursintroducties zijn dan in België?

Van den Hove: ‘De Nederlandse economie presteert beter dan de Belgische. De Tijd vergeleek enkele jaren geleden de macro-economische prestaties van beide landen en onze noorderburen scoorden op alle punten beter dan wij. Bovendien doet de fiscaliteit sommige bedrijven kiezen voor de beurs van Amsterdam. Nederland is onder meer voor holdings aantrekkelijk en de Nederlandse cultuur staat meer open voor financiering via kapitaalmarkten.’

‘In Frankrijk zijn er ook veel kleinere beursintroducties. Sommige Franse bedrijven halen slechts 10 tot 40 miljoen euro op. Dat is mogelijk dankzij een ecosysteem van kleinere banken en beurshuizen die die bedrijven bijstaan. In België zien we weinig beursintroducties onder 40 miljoen euro. Voor grootbanken zijn dergelijke kleinere operaties wellicht minder aantrekkelijk.’

Moet de overheid een initiatief nemen om de beurs van Brussel te promoten?

Van den Hove: ‘De overheid kan zeker een rol spelen. De Franse regering kondigde vorige week een werkgroep aan die zal onderzoeken hoe Franse bedrijven gemakkelijker de weg naar de beurs kunnen vinden. Dat is iets waar ook wij van dromen en noodzakelijk is om de Belgische ondernemers in hun groei te ondersteunen. In Frankrijk bestaat Paris Europlace, een organisatie die Parijs wil promoten als financieel centrum en lobbyt om Britse bedrijven aan te trekken na de brexit. De regelgeving en fiscaliteit spelen dus een rol, maar daar hebben wij geen vat op.’

Wat doet de beurs zelf?