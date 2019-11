Wilde beursrit op de ‘one trick ponies'

Het Luikse bedrijf ASIT Biotech tekende deze week voor de grootste koerscrash op de Brusselse beurs sinds 2001 omdat zijn hooikoortsmiddel onvoldoende werkt. Hoe gevaarlijk zijn deze ‘one trick ponies’, de bedrijven met slechts één product in portefeuille?

Wie belegt in biotechbedrijven die nog geen geneesmiddelen op de markt hebben, weet dat hij een veel hoger risico loopt dan wie investeert in gevestigde ondernemingen die al bewezen hebben winst te kunnen maken met hun producten of diensten. Studies in de VS wijzen uit dat slechts 1 op de 10 biotech start-ups succesvol is. De rest gaat op de fles. Vaak werken de kandidaat-producten niet of niet beter dan wat er al op de markt is, is er geen of onvoldoende vraag naar, vinden de bedrijven geen geld, of trekken ze niet snel genoeg de stekker uit teleurstellende, dure studies.

Dat ondervonden de beleggers in ASIT Biotech . Maandag kelderde het aandeel 82 procent. De onderneming moest opbiechten dat haar middel tegen graspollenallergie onvoldoende werkt tegenover een placebo. De week voordien was het aandeel nog 62 procent gestegen omdat beleggers speculeerden op gunstige testresultaten. ASIT heeft alleen nog een potentieel middel om allergische reacties bij het eten van pindanoten tegen te gaan. De ontwikkeling is net gestart. Maar met amper 3,8 miljoen euro op de rekening heeft het daar het geld niet meer voor. Bovendien braken al veel andere bedrijven hun tanden stuk op die allergie. Na het nieuws, regende het verkoopadviezen voor het aandeel. Het gemiddelde koersdoel is teruggevallen van meer dan 3 euro naar amper 15 cent. Het toont aan hoe gevaarlijk beleggen in monoproductbedrijven is.

Wanneer een middel nog niet is getest op een mens, kennen we er vrijwel nooit waarde aan toe. Sandra Cauwenberghs, biotechanaliste KBC Securities.

‘Wij maken in onze waarderingsmodellen een groot verschil tussen de ‘one trick pony’-companies en de bedrijven met meerdere kandidaat-geneesmiddelen in portefeuille of een goed draaiend ontwikkelingsplatform waaruit bijkomende producten kunnen ontstaan’, zegt Sandra Cauwenberghs, biotechanaliste bij KBC Securities. Zij hanteerde voordien al een verkoopadvies voor ASIT. ‘ASIT heeft een ontwikkelingsplatform, maar is de praktijk toch een monoproductbedrijfje omdat de andere middelen nog in een erg vroege preklinische fase zitten. Wanneer een middel nog niet is getest op een mens, kennen we er vrijwel nooit waarde aan toe.’

Biotechaandelen waarderen is niet eenvoudig, en voer voor specialisten. De waardering is gebaseerd op een rekenmodel met talloze parameters. Een eerste is bijvoorbeeld het discount cashflowmodel, waarbij de analisten de toekomstige inkomsten van de geneesmiddelen proberen in te schatten. Daarnaast maken ze een ‘sum of the parts’, waarbij ze aan elk ontwikkelingsprogramma een intrinsieke waarde toekennen. Als een bedrijf slechts één programma heeft lopen, en als dat dan faliekant afloopt, is meteen het hele bedrijf zo goed als niets meer waard.

Alzheimer en Parkingson

Een groot deel van de waarde hangt af van de slaagkansen van een medicijn. ‘Om dat in te schatten, baseren we ons op meer dan tien jaar onderzoek in de sector voor middelen in de 1ste, 2de of 3de testfases’, legt Cauwenberghs uit. ‘Er zijn grote verschillen per pathologie. De slaagkansen liggen anders in pakweg ontstekingsziektes, oncologie of harftalen. Voor neurologische aandoeningen, zoals de ziekte van Alzheimer en Parkingson, zien we bijvoorbeeld spijtig genoeg dat veel onderzoeken nog mislukken in de derde en laatste testfase.’

Het Brusselse koersenbord telt veel ‘one trick ponies’. Ondanks hun risico zijn ze bijzonder populair bij kleine beleggers. In de top tien van drukst verhandelde aandelen van onlinemakelaars als Bolero, Binck en Keytrade Bank prijkten deze week namen als ASIT, Kiadis, Celyad of Curetis. Hun koersen gaan vaak moet tientallen procenten de hoogte of de diepte in.

Goed nieuws is daarvoor niet nodig. Zo verdubbelde de koers van Kiadis in enkele dagen, ook al is er alleen maar negatieve berichtgeving over het aandeel te ontdekken. Midden november stopte Kiadis met onmiddellijke ingang de laatste, grootschalige tests met een middel om stamceltranplantatie bij patiënten met bloedkanker te vergemakkelijken. Het blijkt niet beter te werken dan wat nu al op de markt is. De helft van de bijna 100 personeelsleden komt om straat te staan. Het meest opmerkelijke was nog dat CEO Arthur Lahr toegaf dat na een ‘nieuwe lezing’ de bestaande therapie beter blijkt te werken dan bij de start van de fase 3-tests van Kiadis’middel. Analisten stellen zich vragen bij de overlevingskansen van het bedrijf. Dankzij een kleine overname in de VS eerder dit jaar, heeft Kiadis nog enkele zeer vroege programma’s met therapieën die een herval bij stamceltransplantaties moeten tegengaan. ‘Wij kennen daar nog geen waarde aan toe’, stelt het beurshuis Jefferies. De onderneming is met andere woorden niet meer waard dan de cashpositie van 47 miljoen euro. Toch bedraagt de beurswaarde nog 80 miljoen.

Positieve persberichten

‘Een kenmerk van veel kleine medische bedrijven is dat ze meester zijn in het sturen van persberichten met een positieve ondertoon, maar die in weze weinig informatie bevatten’, zegt een trader, die niet wil dat zijn naam en beurshuis in de krant komt. ‘Ze moeten hun beurskoers ondersteunen, want ze geven met de regelmaat van een klok aandelen uit om zich te financieren. Voor banken zijn deze bedrijven veel te risicovol. Ook professionele traders houden zich niet met deze aandelen bezig. Ze zijn louter het speelterrein van de particuliere beleggers.’

De trader verwijst naar Curetis . Het Duitse diagnosticabedrijf met een notering in Brussel en Amsterdam steeg begin deze week 40 procent na de melding dat het van de Amerikaanse toezichthouder FDA ‘constructieve feedback’ kreeg voor een longtest. Curetis heeft voorlopig slechts 1 goedgekeurde test voor infecties van de onderste luchtwegen op de Amerikaanse markt. Zijn minilabo Unyvero verkoopt voor geen meter. Curetis moet er vaak meer terugnemen dan het er nieuwe kan plaatsen. In heel de VS zijn er slechts 15 geïnstalleerd. Het monoproductbedrijf fuseert in 2020 met een Amerikaanse sectorgenoot in een poging te overleven.

Veroveren van Amerika

De droom in biotechland is het veroveren van de VS, veruit de belangrijkste en lucratiefste markt. Maar dat is voor Europese spelers bijzonder moeilijk. Ook het Mechelse Biocartis , dat meerdere kankertests commercialiseert voor zijn enige product, het minilabo Idylla, komt in de States moeilijk van de grond. Na het halveren van de groeiprognoses, halveerde het aandeel. Al zien de analisten nog potentieel. Biocartis telt alleen koopadviezen. ‘De recente lancering van een longkankertest met vloeibaar weefsel kan de groei ondersteunen. Maar er blijven nog veel vraagtekens over de commerciële strategie in de VS’, stelt Trevor Hougen van Degroof Petercam. Biocartis brak onlangs met zijn Amerikaans partner Fisher Healthcare en telt voor de hele Amerikaanse markt amper 14 verkopers. Ook MDxHealth , dat twee producten heeft om prostaatkanker op te sporen, slaagt er niet in om in Noord-Amerika de beloofde volumes te halen.

Het Luikse Celyad decimeerde in enkele jaren, al veerde de koers recent weer op. Het bedrijf kreeg van de Waalse overheid 8,5 miljoen euro subsidies en kan verder tot eind 2021. Celyad was eind 2017 wereldnieuws, toen het een ten dode opgeschreven leukemiepatiënt toch genas. Maar bij anderen werkte de therapie veel minder of zelfs niet. Bij Celyad draait alles rond zijn platform voor celtherapie, van waaruit het meerdere kankers wil bestrijden. Met verschillende programma’s is het niet echt een monoproductbedrijf, maar die zijn zo pril dat we op Celyad toch de sticker ‘allerhoogste risico’ moeten kleven.

Misselijkheid

De koers van Genkyotex zakte 98 procent. Met nog 3 miljoen euro cash kan het nog amper enkele maanden verder.

In de lijst met ‘one trick ponies’ zit nog Sequana Medical , dat een vochtpompje voor lever- en hartpatiënten maakt. Sinds de beursgang in februari ging een kwart van de beurswaarde in rook op. Acacia Pharma halveerde de dag dat de Amerikaanse farmawaakhond Barhemsys, zijn middel om misselijkheid te bestrijden na chemotherapie, voor de tweede keer op rij afkeurde wegens een gebrekkige productie van het actieve bestanddeel. Ook Genkyotex zit in moeilijk vaarwater. De voorbije vijf jaar ging er 98 procent van de koers af. Het bedrijfje presenteerde weinig overtuigende resultaten van zijn middel tegen leverfibrose, en kan met 3 miljoen euro cash amper nog enkele maanden verder.

Ook buiten de biotechsector zijn er bedrijven die alles op één paard inzetten. Avantium is er zo eentje. Het bedrijf wil een afbreekbaar plastic produceren, pef, dat pet zou kunnen vervangen. Maar de kapitaalkrachtige partner BASF haakte af waardoor Avantium geen installatie in Antwerpen kon bouwen. Deze week veerde het aandeel op dankzij een Europese subsidie van 25 miljoen euro, maar Aventium heeft 150 miljoen nodig om een fabriek te bouwen die de technologie op industriële schaal kan bewijzen. Wegens het zeer experimentele karakter, had het aandeel voer moeten blijven voor gespecialieerde durfkapitaalfondsen in plaats van kapitaal op de beurs op te halen.

Onder de radar

België heeft een ecosysteem voor biotech dat tot de wereldtop hoort. Sandra Cauwenberghs analiste KBC Securities

Ondanks de talrijke mislukkingen in de sector, zullen wellicht nog veel biotechbedrijven hun opwachting maken op de Brusselse beurs. ‘Twee derde van de Belgische biotech zit nog onder de radar en is in private handen’, zegt Cauwenberghs. ‘Er gebeurt hier uitzonderlijk veel. België heeft een ecosysteem voor biotech dat tot de wereldtop hoort.’

‘Dat vindt in de eerste plaats zijn oorsprong in vroege, inspirerende succesverhalen zoals Innogenetics of Devgen. Ten tweede werken onze universiteiten veel beter samen dan in veel andere landen. Er is kennisuitwisseling en de uniefs scouten actief naar mogelijke spinouts van wetenschappelijk onderzoek. Ten derde mogen we de rol van het Vlaams Instituut voor Biotechnologie en overkoepelende netwerken als Flanders Bio en BioWin niet onderschatten. Zo doet het VIB op regelmatige basis een grondig onderzoek van alle aangesloten labo’s, wat druk zet om aan de hoogste kwaliteitseisen te voldoen. Ten vierde merk ik dat veel jonge entrepreneurs in de sector actief worden. Ik doe daar mijn hoed voor af, want een biotechbedrijf leiden is niet makkelijk. Er is een grote kans dat je op je bek gaat. Gelukkig krijgen ze vaak steun van de gevestigde namen in de sector. Ik merk dat CEO’s van grote biotechbedrijven hun schouders onder verschillende nieuwe projecten zetten. Dat is vrij uniek, en merk ik niet in landen als Nederland of Duitsland.'

De nog niet-genoteerde biotechbedrijven vinden de laatste jaren ook makkelijker financiering. ‘Gespecialiseerde fondsen uit de VS of het VK vinden beter hun weg naar de Belgische biotech, omdat ze weten dat hier kwaliteit aanwezig is en ze al geïnvesteerd hebben in succesverhalen als Galapagos, Ablynx of Argenx’, legt Cauwenberghs uit. ‘Daarnaast bouwen ook Belgische zakenlui die al goed verdiend hebben in de sector eigen fondsen uit die financiering geven.’