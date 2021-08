Wilde cryptohandel doet volumes Coinbase met 1.500 procent stijgen

Via Coinbase werden in het tweede kwartaal voor 462 miljard aan cryptomunten verhandeld. De beursnieuweling vertaalt die wilde handel in een beter dan verwachte winst.

28 miljard dollar in het tweede kwartaal van vorig jaar, 462 miljard dollar in het tweede kwartaal van 2021. De handelsvolumes bij Coinbase maken een kwantumsprong van 1.500 procent en breken nieuwe records.

In een erg volatiele periode voor bitcoin, ether en andere digitale munten wist Coinbase munt te slaan uit de handelsdrift. Het platform boekte een nettowinst van 1,6 miljard dollar, of 6,42 dollar per aandeel en klopt daarmee ruim de analistenverwachting.

De kwartaalresultaten komen op een kantelmoment voor bitcoin en andere cryptomunten die rechtkrabbelen na enkele zwakkere maanden. Bitcoin veerde met 50 procent op sinds midden juli. Toch is Coinbase behoedzaam voor het lopende kwartaal. 'We verwachten dat de zomermaanden rustiger zullen zijn en dat de groei van onze volumes lager zal uitvallen dan in het voorjaar', zegt de beursgenoteerde cryptobeurs in haar persbericht.