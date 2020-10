Winkelhuurders Retail Estates betalen weer als voorheen

De huurinkomsten van Retail Estates, een specialist in perifeer winkelvastgoed, liggen weer op het niveau van vóór de coronacrisis. Vanzelfsprekend met uitzondering van Brantano.

Bij het begin van het nieuwe kwartaal stuurt Retail Estates opnieuw een Covid-19-update uit. Daarin staat dat de handel in de perifere winkelpanden zich heeft hersteld en dat de huurinkomsten in het derde kwartaal weer op het niveau van voor de coronacrisis liggen. Het bedrijf kon 98 procent van de gefactureerde huren innen, Brantano buiten beschouwing gelaten.

Het functioneel schoppen in de periferie heeft zich dus versneld hersteld. ‘De vlotte toegang met de wagen, de ruime beschikbaarheid van parkings bij grootschalige winkels laten toe efficiënt shoppen te combineren met een voorzichtige omgang met andere bezoekers’, legt Retail Estates uit.

De waarde van het winkelvastgoed is ook licht gestegen. Eind september was de waarde 0,37 procent hoger dan eind juni.

Alphen aan den Rijn

Retail Estates geeft ook nog een nieuwtje mee: het winkelpark in Alphen aan den Rijn (Nederland) is verkocht aan een institutionele belegger die vertrouwd is met perifeer winkelvastgoed. De verkoopprijs voor het 14 winkelpanden tellende park bedraagt 15,6 miljoen euro. Retail Estates boekt op de verkoop een meerwaarde van 0,87 miljoen euro.