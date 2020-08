Winst van Recticel door de helft?

Vrijdag komt schuimrubberspecialist Recticel om 7u met zijn halfjaarresultaten. 'De schuimrubberspecialist meldde begin juli al dat de omzet met zo'n 33 procent zou dalen in het tweede kwartaal met een brutobedrijfswinst die licht positief zou zijn', zegt analist Wim Hoste van KBC Securities. 'Merk op dat Recticel zijn belang in Eurofoam van 50 procent en een belang van 51 procent in de auto-interieurtak heeft verkocht. De consolidatie is al aangepast in het eerste halfjaar.'