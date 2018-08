Winstgevendheid Lotus hapert licht

De koekjes en andere tussendoortjes spraken in het eerste halfjaar veel consumenten aan. De omzet trok op jaarbasis zoals verwacht 3,3 procent aan tot 267,5 miljoen euro. De speculaasproducten bekend onder de naam Lotus Speculoos of Lotus Biscoff tekenden een sterke groei op, vooral in de VS en het Verenigd Koninkrijk.