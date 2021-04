'Wirecard-medewerkers sleepten miljoenen buiten in Aldi-zakken'

Het schandaal rond de geïmplodeerde fintechlieveling Wirecard wordt met de dag gekker. Werknemers getuigen aan de Duitse politie hoe bij het bedrijf grote sommen cash werden buitengedragen in zakken van de supermarkten Aldi en Lidl.

Wirecard was ooit de trots van de Duitse technindustrie, met een beurswaarde van 24 miljard euro. Maar het fintechbedrijf ging in juni vorig jaar op de fles toen duidelijk werd dat het zich schuldig gemaakt had aan aan wat de revisor EY omschreef als 'gesofisticeerde globale fraude'.

Daarbij bleek onder andere dat het bedrijf zijn omzet artificieel oppompte via schimmige transacties met schermbedrijven over de hele wereld en dat sommige activa van het bedrijf simpelweg niet bleken te bestaan. Dat er al jaren geruchten waren over fraude, maar de Duitse toezichthouder lag te slapen, maakte het verhaal eens zo pijnlijk.

Ondertussen blijven meer hallucinante details uitlekken over hoe het er dagdagelijks aan toeging bij Wirecard. Volgens Financial Times vertelden medewerkers aan de Duitse politie dat sinds 2012 regelmatig grote hoeveelheden cash buiten werden gedragen uit het Münchense hoofdkantoor, in plastic zakken van supermarkten Aldi en Lidl.

Om hoeveel geld het precies gaat, waar dat geld voor moest dienen en waar het nu is, is niet duidelijk. Maar volgens de medewerkers moet het om vele miljoenen euro's gaan. Eén medewerker schat het bedrag op 100 miljoen euro.

Kluis

Dat er cash geld aanwezig was in het hoofdkwartier, is op zich niet verwonderlijk. Behalve een specialist in digitale betalingen, was Wirecard ook eigenaar van een bank, met een kluis in het Münchense hoofdkwartier. Maar de registraties van het geld dat daar officieel de deur uitging, komen neer op maximaal 6 miljoen euro.

Er is volgens onderzoekers ook sprake van schimmige transacties waarbij miljoenen euro's werden overgemaakt van Wirecard Bank aan rekeningen op het eiland Antigua in de Caraïben, een fiscaal paradijs.

Dat cash geld bovendien aan klanten werd overhandigd in plastic supermarktzakken is helemaal te gek voor woorden. Enkele van de grote cashafhalingen zouden zijn gebeurd door PayEasy, het Filipijnse bedrijf dat verantwoordelijk wordt geacht voor het genereren van een flink stuk van de nepomzet van Wirecard.

