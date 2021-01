X-Fab blinkt uit na sterk vierde kwartaal

De Franse premier Jean Castex bracht begin juli een bezoek aan de productievestiging van X-Fab in Le Coudray-Montceau, ten zuiden van Parijs.

De in Parijs genoteerde chipproducent X-Fab klopte in het vierde kwartaal zijn eigen omzetprognose. Klanten vervroegden leveringsdata. Het aandeel schiet omhoog en trekt zusterbedrijf Melexis mee.

X-Fab kwam woensdagmorgen met een fijn Driekoningengeschenk. De chipmaker met fabrieken in Duitsland, Frankrijk, Maleisië en de Verenigde Staten realiseerde in het vierde kwartaal van 2020 een omzet van circa 136 miljoen dollar, zo blijkt uit een tussentijdse verklaring. Dat is duidelijk meer dan de eigen omzetverwachting van het bedrijf, die op 120 tot 127 miljoen dollar stond.

De verklaring is bij de hogere vraag te zoeken. ‘In de loop van het kwartaal vroegen steeds meer klanten om de leveringsdatum te vervroegen, wat tot de hoger dan verwachte omzet heeft geleid.’

Ook met de bestellingen zit het snor. Na een sterk herstel in september bleef de orderstroom op een hoog peil tijdens het hele vierde kwartaal. Dat resulteerde in een nieuw kwartaalrecord van 191 miljoen dollar aan bestellingen, wat de zwakkere orderinname in de voorgaande maanden van het jaar deels goedmaakte.

Goed teken

Topman Rudi De Winter steekt zijn tevredenheid niet onder stoelen of banken. ‘Ik ben bijzonder blij met het sterke herstel van de vraag dat we zien bij onze klanten en doorheen al onze markten. Dit is, duidelijk een goed teken voor de verdere ontwikkeling van onze business.’

Hij houdt echter een slag om de arm: ‘Door de Covid-19-pandemie blijft de onzekerheid groot en kan niet worden voorspeld welke vorm het economisch herstel zal aannemen.’

Voor de volledige vierdekwartaalresultaten is het nog een goede maand wachten. Beleggers zijn nu al opgetogen en sturen het aandeel omstreeks 13 uur zowat 10 procent hoger.

Melexis

Analisten juichen de cijfers van X-Fab toe. 'We weten nog niets over de rendabiliteit, want de jaarcijfers zijn pas op 11 februari. Maar door de hoge vaste kosten, verwachten we dat deze positieve omzetverrassing leidt tot een ebitda-marge (bedrijfskasstroom om omzet, red.) boven de eigen vork van 10 à 14 procent’, zegt Tim Reid van Berenberg.

Volgens Reid is het rapport ook goed nieuws voor zusterbedrijf Melexis , dat vooral voor automobieltoepassingen chips en sensoren ontwerpt en verkoopt. De productie besteedt het bedrijf uit Tessenderlo echter uit.

'Melexis is de grootste klant van X-Fab’, stipt de de analist aan. X-Fab produceert 90 procent van de chipschakelingen (IC’s) van Melexis, goed voor 35 procent van de omzet van X-Fab.

'Het orderboek van X-Fab stond in het vierde kwartaal op record: 191 miljoen euro', stipt analist Marc Hesselink van ING aan. 'Dit is dus een zeer positieve voorbode voor Melexis en voor de vraag naar analoge chips in het algemeen'.

'Op basis van de update van X-Fab, geloven we dat Melexis kan uitblinken', zegt ook Kepler Cheuvreux. 'De fundamenten liggen er: de opbouw van inventarissen en een heropleving van de automarkt'.