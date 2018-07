X-Fab ziet jaaromzet aan onderkant van vork uitkomen

Het chipbedrijf X-Fab presteerde in het tweede kwartaal met een omzetgroei van 8 procent op kwartaalbasis in de lijn der verwachtingen. In het derde kwartaal zal de omzet wel stagneren.

X-Fab zag de omzet in het tweede kwartaal op jaarbasis met 12 procent toenemen tegenover vorig jaar tot 155,5 miljoen dollar. Vooral de afdelingen automobiel, industriële en medische toepassingen presteerden sterk. Gemiddeld steeg de omzet van die core business met 29 procent op jaarbasis. Ondertussen maken die activiteiten 67 procent van de omzet uit vergeleken met 58 procent vorig jaar.

'We zagen in elke tak van onze core business een sterke groei. De grote vraag naar chips kwam van al onze klanten, ook van onze grootste,' aldus CEO Rudi De Winter. Met die klant bedoelt De Winter zusterbedrijf Melexis. De chipfabrikant is verantwoordelijk voor 35 procent van de omzet van X-Fab en heeft dezelfde referentieaandeelhouders als X-Fab. Melexis presenteert woensdag kwartaalcijfers.

Het chipbedrijf uit Tessenderlo zag bovendien de winstgevendheid toenemen. De ebitdamarge steeg tot 18 procent. Vorig kwartaal kwam de winstmarge nog op een teleurstellende 14,1 procent uit. Een sterkere dollar in het tweede kwartaal zorgde voor wat rugwind. De ebitda steeg op jaarbasis met 24 procent tot 28,6 miljoen dollar.

Omdat de groep 84 procent van haar inkomsten in dollar boekt, rapporteert ze ook in de Amerikaanse munt. Een goedkope dollar zet de winstmarge stevig onder druk, omdat de meeste kosten in euro’s of andere munten betaald moeten worden.

Onderkant van de vork

Het management van X-Fab bevestigt de jaarprognose maar ziet de omzet in het derde kwartaal wel stagneren. Het verwacht dat het verkoopcijfer dit jaar aan de onderkant van de vork van 615-655 miljoen dollar zal uitkomen.

'Onze achterstand op bestellingen zal oplopen door projecten die een groot deel van onze werkmiddelen opslokken. Bovendien daalt de productiviteit van onze fabrieken in de zomer,' aldus De Winter. 'Daarom zien we de omzet in het derde kwartaal op 154 à 159 miljoen dollar uitkomen. In het vierde kwartaal zal de groei weer versnellen.'

Een hoge bezettingsgraad van de fabrieken is van groot belang voor X-Fab. Twee derde van de kosten van X-Fab bestaat uit vaste kosten. Wanneer de bezettingsgraad van de fabrieken stijgt en dus de productie toeneemt, heeft dat een grote positieve impact op de winst en vice versa.