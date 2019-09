Xior breidt fors uit in Spanje

Om de expansie te financieren - de portefeuille studentenkoten stijgt boven 1 miljard euro - komt er snel een nieuwe kapitaalronde.

Xior , de beursgenoteerde specialist in studentenhuisvesting, trekt 85 miljoen euro uit voor expansie in Spanje. De groep verwerft een belang van 80 procent in de 464 koten - samen goed voor 528 bedden - van de Leonardo da Vinci-residentie op de campus van de Universidad Europea de Madrid (UEM). Verkoper is de uitbater van de privé-universiteit aan de rand van de Spaanse hoofdstad, die de resterende 20 procent houdt.

Met de deal, die goed is voor een jaarlijks huurrendement van 7 procent, onderstreept de Brusselse 'kotmadam' haar ambitie in Spanje en Portugal. Daar zette Xior dit voorjaar de eerste stappen. Eind juni telde de groep 5.795 studentenkamers, bijna allemaal in België en Nederland.

Xior financiert de deal met schulden. Maar omdat de schuldgraad luidens het halfjaarverslag per eind juni met 54 procent al vrij hoog was voor een vastgoedgroep, stelt Xior in een apart persbericht ook een snelle kapitaalronde in het vooruitzicht.

Daarom komt er op 15 oktober een buitengewone aandeelhoudersvergadering. Daar wordt de aandeelhouders gevraagd het management machtiging te verlenen om zonder nieuwe voorafgaande goedkeuring een kapitaalverhoging uit te schrijven, met of zonder voorkeurrecht voor de bestaande aandeelhouders.

Pijplijn

CEO Christian Teunissen geeft aan dat er nog meer deals met dezelfde privé-universiteit in de pijplijn zitten. 'De Universidad Europea is al aanwezig in vijf belangrijke steden en streeft de komende jaren een ambitieus groeiplan na. Het spreekt voor zich dat deze samenwerking toekomstperspectieven biedt'.

De waarde van de Spaanse koten beloopt nu 139 miljoen euro, goed de helft van de geambieerde 250 miljoen euro. Door de Madrileense deal stijgt de portefeuille tot boven 1 miljard euro, aangezien de teller per eind juni op 982 miljoen stond.

Xior trok eind 2015 tegen 25 euro per aandeel naar de beurs en kende sindsdien een indrukwekkende groei. Die groei zit intussen ook stevig in de koers verrekend, ook al omdat heel veel beleggers in onzekere tijden op zoek zijn naar beleggingen die een jarenlang voorspelbaar rendement bieden.