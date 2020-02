Xior-topman: 'We geven onze studenten zelfs gratis luxeontbijt'

De verhuurder van studentenvastgoed Xior groeit als kool en ziet nog veel ruimte om de expansie langdurig voort te zetten. Dat zei CEO Christian Teunissen donderdag tijdens onze CEO Talks.

Xior wist de waarde van zijn vastgoedportefeuille vorig jaar met 46 procent te vergroten naar 1,19 miljard euro. De winst per aandeel steeg bijna 10 procent, het dividend dikt 4 procent aan. Tegen eind 2022 ligt de kaap van 2 miljard euro aan panden in het vooruitzicht, zei topman Christian Teunissen tijdens onze CEO Talks.

Hoe bent u op het idee gekomen om van studentenhuisvesting uw job te maken, en waar komt de naam Xior vandaan?

Teunissen: 'Ik heb op kot gezeten in Leuven, hoewel ik in Brussel studeerde. Ik zei altijd al tegen mijn vroegere kotbaas, een grote verhuurder in Leuven, dat dit mijn droomjob zou zijn. In 2007 bood hij me een eerste gebouw aan, en heb ik de vennootschap opgericht. Omdat ik niet alleen in een kantoortje wou zitten, vroeg ik mijn beste vriend mee te doen. Hij kwam met de naam Xior op de proppen. Hij wou een sterke letter om mee te beginnen, de X dus. En 'ior' komt van prior, de eerste op de markt. Weinig mensen weten dat.'

Is de kotenmarkt de voorbije jaren veranderd?

Teunissen: 'Vroeger was er weinig aanbod, dat bovendien zeer versnipperd was bij de kotmadammen. We waren blij met een kamer met een gemeenschappelijk toilet, douche en keuken. Nu wil een student inchecken in zijn klein appartementje. Daarnaast streven de universiteiten en de lokale overheden naar een meer professioneel gerund management en naar veiliger gebouwen. Iedereen moet dus investeren. Dat is makkelijker voor grote spelers zoals wij omdat we de kosten kunnen spreiden over meerdere gebouwen.'

Als je 100 koten hebt gespreid over 10 gebouwen, kunnen 10 verwarmingsketels stuk gaan. In een 1 gebouw met 100 koten, slechts 1. Christian Theunissen CEO Xior

Hoe bent u erin geslaagd om van één gebouw tot een miljardenportefeuille uit te groeien?

Teunissen: 'De ervaring en zeker de omvang zijn belangrijk. Als je groter wordt, verandert heel het concept. De beursgang in 2015 gaf ons een enorme boost en de middelen om sneller te groeien. Hoe groter de portefeuille, hoe meer schaalvoordelen je kan realiseren met hetzelfde personeel. We kiezen alleen voor gebouwen met een minimale grootte. Er zijn minstens 50 à 100 koten nodig om rendabel te zijn. Als je 100 koten hebt gespreid over 10 gebouwen, kunnen er 10 verwarmingsketels stuk gaan. In een 1 gebouw met 100 koten, slechts 1.'

Duurzaam

Neemt u initiatieven om uw portefeuille duurzamer te maken?

Teunissen: 'Zeker. Dat start al met de aankoop of het bouwen van panden, waar we bijvoorbeeld kiezen voor zonnepanelen of een centraal verwarmingssysteem van de stad met recuperatiewarmte. We proberen ook telkens een 'student coach' in het gebouw te laten resideren, waardoor we controle hebben op zaken zoals het laten open staan van ramen. We plaatsen ook sensors om het verbruik en de luchtkwaliteit te meten. Aan de ene kant werken we dus duurzaam, aan de andere kant proberen we de factuur voor de ouders zo laag mogelijk te houden.'

'Duurzaamheid gaat ook om het welzijn van ons personeel en de student. We willen niet rijk worden op de kap van de student. We willen er ook zijn voor de student, die onze belangrijkste klant is. Sommigen komen bij een kopje koffie zelfs uithuilen bij ons. Onze deur staat altijd open. Tijdens de examens bieden we zelfs een gratis luxeontbijt aan.'

CEO Talks met Christian Theunissen van Xior

Ziet u nog veel potentieel om hogere huren te vragen?

Teunissen: 'In België of Spanje is de markt vrij. We proberen de inflatie te volgen met een prijsstijging van 1 à 2 procent per jaar, niet meer. Nederland heeft een door de overheid gereguleerd systeem. Daar wordt de inflatie volledig doorgerekend.'

Dreigt een overaanbod?

Teunissen: 'Hoegenaamd niet! Het aanbod is zo beperkt dat een overaanbod de komende jaren onbestaande is. Ik las onlangs een artikel dat de komende zeven jaar in Nederland een tekort van 42.000 kamers dreigt. In Spanje en Portugal is de consolidatie net begonnen. Dat is een onrijpe markt met veel potentieel.'

U bent actief in België, Nederland, Spanje en Portugal. Denkt u aan nog andere landen?

Teunissen: 'Spanje en Portugal zijn al dubbel zo groot dan België en Nederland. De studentenpopulatie in Madrid is even groot als die in heel België. We kijken wat in andere markten gebeurt, maar op korte termijn hebben we geen plannen om elders actief te worden.'

Kot met zwembad

Spaanse mama's sturen hun kinderen enkel naar een residentie als ze weten dat ze goed te eten krijgen. Daarom bieden we er catering aan. Christian Teunissen CEO Xior

In welke mate verschilt de markt in pakweg België en Spanje?

Teunissen: 'In Spanje moeten we de studenten meer pamperen. De Spaanse mama's sturen hun kinderen enkel naar een residentie als ze weten dat ze goed te eten krijgen. Daarom bieden we er catering aan. Daarnaast maken we de kamers regelmatig schoon, bieden we linnen aan en is er een receptie en nachtbewaking. En, niet onbelangrijk als je in een warm land zit, er moet ook een zwembad zijn. Zonder al die extra voorzieningen kan het gebouw leegstaan. Dat kost vanzelfsprekend geld, maar in Madrid mikken we op de gegoede klasse die naar een privé-universiteit gaat. De helft van de studenten komt er uit vermogende gezinnen uit andere Spaanstalige landen.'

Kerncijfers Xior Portefeuille: 1,19 miljard euro (+46%) Netto-huurinkomsten: 44,9 miljoen euro (+49%) Nettowinst: 24 miljoen euro (+48%) Winst per aandeel: 1,60 euro (+9,6%) Brutodividend: 1,30 euro (+4%) Aantal werknemers: ongeveer 100

Overweegt Xior in andere vastgoeddomeinen actief te worden?

Teunissen: 'We zijn de enige pure speler in studentenhuisvesting op de Europese beurzen. Dat willen we zo houden. We maken twee kleine uitzonderingen. In de eerste plaats loopt een proefproject voor de verhuur aan 'young professionals': pas afgestudeerden die nog niet de middelen hebben om zelfstandig te gaan wonen. Ze verhuizen naar een andere verdieping om samen te zitten, maar beschikken over dezelfde faciliteiten als de studenten. De tweede uitzondering is het Roxi-concept, waar we vorig jaar mee zijn gestart. Het gaat om de verhuur op een termijn van minder dan een jaar aan buitenlandse studenten die bijvoorbeeld alleen enkele cursussen volgen, aan ouders die overkomen van het thuisland, of aan gastprofessoren.'

Xior financierde zich vaak via kapitaalverhogingen met een voorkeurrecht voor de bestaande aandeelhouders. Gaat u de kleine aandeelhouder passeren nu de wetgeving ook private plaatsingen toelaten?

Teunissen: 'In het verleden hebben we bewezen dat we denken aan de bestaande aandeelhouders, bijvoorbeeld door een keuzedividend toe te passen of hen een verhandelbaar voorkeurrecht te geven bij een kapitaalverhoging. We proberen een gezonde mix na te streven tussen private plaatsingen en openbare kapitaalverhogingen.'

Rente

7,5 Indekking Xior heeft zich voor 7,5 jaar bijna volledig ingedekt tegen een rentestijging.

Hoe rentegevoelig is Xior?

Teunissen: 'Net als bij andere vastgoedgroepen heeft de rente een impact op ons. Daarom hebben we ons op 7,5 jaar quasi volledig ingedekt tegen een mogelijke rentestijging. We kunnen nog even doorgroeien tegen dezelfde voorwaarden. Als de rente fors zou stijgen, kan de groei tijdelijk vertragen tot de markt een nieuw evenwicht zoekt.'

De beurskoers ligt bijna 60 procent boven de intrinsieke waarde van 36 euro per aandeel. Betekent dat dat Xior overgewaardeerd is?

Teunissen: 'De koers is wat de markt vindt dat we waard zijn. Xior is meer waard dan zijn activa. Onze operationele kunde, onze kennis over ontwikkelen, de verhandelbaarheid van het aandeel tegenover een rechtstreekse belegging in een kot, en het groeipotentieel spelen ook een rol.'

Belegt u persoonlijk in andere gereglementeerde vastgoedgroepen?

Teunissen: 'Absoluut! Xior is een deel van mijn persoonlijke beleggingstaart. Ik ben niet van plan Xior-aandelen te verkopen omdat ik rotsvast in mijn bedrijf geloof, maar ik beleg ook in sectorgenoten. Ik wil geen namen van gvv's noemen, maar ik geloof bijvoorbeeld sterk in spelers uit de gezondheidszorg en de logistiek.'