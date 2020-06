Xior versterkt zich op thuismarkt

Xior verwerft 1.600 bijkomende studentenwoningen in België en Nederland. De kotmadam van de Brusselse beurs richt daartoe een nieuw fonds op met vastgoedontwikkelaar Life die het kapitaal van de groep versterkt.

Xior schrijf je met de 'x' van expansie. De uitbater van studentenwoningen investeert na een recente veroveringstocht door Spanje en Portugal driftig verder. De Antwerpse vastgoedgroep versterkt zich deze keer op zijn thuismarkt door 6 bestaande en nog te ontwikkelen studentenresidenties in te lijven in België en Nederland. Het doet dat via een daartoe opgericht 'XL Fund' met de eveneens Antwerpse vastgoedontwikkelaar Life.

De verworven studentenresidenties in Antwerpen, Luik, Enschede en Vaals bieden plaats aan 1.600 studenten en hebben een totale investeringswaarde van 155 miljoen euro. Het verwachte brutorendement bedraagt 5,8 procent.

Door de transactie groeit de portefeuille van Xior naar 1,8 miljard, een stap dichter bij de 2 miljard die CEO Christian Teunissen tegen 2022 ambieert. Xior verhuurt intussen bijna 15.000 studentenwoningen in 30 Europese steden. Naast België en Nederland is de groep ook actief in Spanje en Portugal.

Christian Teunissen mikt tegen 2022 op een portefeuille van 2 miljard euro, vertelde hij in CEO Talks.

Vaals en Luik zijn nieuwe toevoegingen in de stedelijke aanwezigheid van Xior. Het Nederlands Limburgse Vaals, op het drielandenpunt, kent volgens het persbericht een grote vraag naar studentenwoningen bij studenten die in het nabijgelegen Aken studeren. Luik is na Namen de tweede Waalse studentenstad waar Xior, dat eerder kenbaar maakte in Wallonië te willen groeien, zijn vlag plant.

In het nieuwe fonds komt ook de herontwikkeling van de Antwerpse studentenwoningen Ten Prinsenhove in het hart van de universiteitswijk te zitten, net als de ontwikkeling van een studentenresidentie nabij de Wilrijkse middelheimcampus.

Kapitaalverhoging

Door de transactie versterkt Life het kapitaal van Xior met 7,5 miljoen euro. Daarvoor werden nieuwe aandelen uitgebracht aan 46,25 euro per aandeel. De vastgoedpromotor verbindt zich ertoe de aandelen 180 dagen niet te verhandelen. In april deed Xior voor het eerst een private plaatsing ten belope van 100 miljoen euro.