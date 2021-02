Yellen stut Wall Street

Wall Street krijgt een zetje van Janet Yellen. Deere schiet fors hoger na mooie resultaten.

De Amerikaanse beurzen gaan hoger. De afgelopen dagen leek de rally een beetje te stokken, maar daar komt vrijdag verandering in. Voor de oorzaak moeten we kijken naar de Amerikaanse minister van Financiën Janet Yellen.

Ik denk dat de prijs van te weinig doen veel groter is dan de nadelen van teveel doen. Janet Yellen Amerikaanse minister van Financiën

Yellen zei donderdag nabeurs tegen CNBC dat meer stimulus nodig is, zelfs wanneer economische data wijzen op een herstel dat onderweg is. 'We denken dat het heel belangrijk is om een groot pakket te hebben om de pijn die de crisis heeft veroorzaakt te verzachten. Ik denk dat de prijs van te weinig doen veel groter is dan de nadelen van teveel doen. We denken dat de voordelen veel zwaarder wegen dan de nadelen op de lange termijn.'

De Amerikaanse president Joe Biden wil een stimuleringspakket doorvoeren van 1.900 miljard dollar.

De Dow Jones wint rond 17 uur 0,4 procent.

Deere

'Oh Deere', dat moeten de analisten hebben gedacht toen Deere met zijn veel beter dan verwachte kwartaalcijfers naar buiten kwam. Het landbouwmachinebedrijf zoeft dan ook meer dan 10 procent hoger naar een recordprijs. De winst per aandeel steeg in het eerste kwartaal - dat loopt tot en met januari - met 137 procent tot 3,87 dollar. Daarmee overtreft het bedrijf ruimschoots de analistenconsensus van 2,14 dollar. De omzet klom met 19 procent tot 9,11 miljard dollar. Ook dat was een stuk hoger dan de 7,23 miljard die analisten voorzagen.

'John Deere startte 2021 met een sterke positieve noot', zegt CEO John May. Hij verwijst naar de verbeterende toestand in de landbouwsector. De sector geniet van graanprijzen die op een historisch hoog niveau liggen en van flinke overheidssubsidies. 'De vooruitzichten voor de Amerikaanse landbouwsector zien er het best uit in jaren', zegt David Oppedahl, econoom bij de Federal Reserve Bank of Chicago.

Verder verhoogde Deere zijn prognoses voor 2021 dankzij het verwachte herstel van de wereldeconomie.

Roku

Het video-streamingplatform Roku zakt vrijdag met 1,6 procent tot 445,25 dollar ondanks beter dan verwachte resultaten. Roku zag de omzet met 58 procent stijgen tot 649,9 miljoen dollar. Analisten rekenden op een omzet van 617,7 miljoen. De winst per aandeel kwam uit op 0,49 dollarcent, terwijl de markt maar 0,05 dollar voorzag. Daarnaast verhoogde het bedrijf de prognoses.

Ook analisten zijn positief over de resultaten van de onderneming, maar de waardering van het bedrijf is wel een probleem. Pivot Research zegt dat de resultaten en vooruitzichten beter dan verwacht waren, maar zegt wel dat het bedrijf 'duidelijk duur' is. Pivot verhoogde zijn koersdoel van 240 naar 400 dollar en liet zijn houdenadvies staan.

Bank of America heeft een koopadvies en koersdoel van 500 dollar voor het aandeel. De bank is optimistisch over de deal die het bedrijf onlangs sloot met Quibi. Daarmee verkrijgt het de rechten van de video's die het ter ziele gegane video-streamingbedrijf op het platform had.