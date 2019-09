Zeebrugge krikt winst Fluxys Belgium op

De gasnetbeheerder Fluxys Belgium zag in de eerste jaarhelft de nettowinst stijgen met 29 procent tot 31,4 miljoen euro. Dat maakte het bedrijf woensdag nabeurs bekend.

Fluxys kon het rendement opkrikken dankzij de investeringen in de LNG-terminal in Zeebrugge. Als gereguleerde monopolist is Fluxys Belgium net als Elia, de beheerder van het hoogspanningsnet, een buitenbeentje op de beurs.