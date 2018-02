Zenitel: 'We zijn voorzichtig voor 2018'

De omzet van Zenitel zakte vorig jaar, maar de besparingen beginnen vruchten af te werpen.

Zenitel is gespecialiseerd kritische en beveiligde communicatiesystemen die het bijvoorbeeld installeert op olieplatformen en schepen. En het is steeds meer actief in technologie voor communicatie in tunnels, gevangenissen, scholen en openbaar vervoer.

Door de terugval van de vraag in de olie- en maritieme sector, incasseerde Zenitel vorig jaar een omzetdaling van 4,6 procent tot 60,6 miljoen euro. Dankzij kostenbesparingen dikte de bedrijfswinst evenwel met ruim de helft aan tot 3,8 miljoen euro.

Doordat Zenitel een pak meer belastingen (0,9 miljoen euro in plaats van 0,1 miljoen euro in 2016) moest betalen, kwam de nettowinst met 2,5 miljoen euro toch onder het niveau van 2016 uit. De winst per aandeel zakt licht, van 0,77 naar 0,74 euro.

Voor 2018 doet het bedrijf nog geen grote uitspraken.'Er zijn aanwijzingen van toenemende investeringen in de olie- en gasindustrie omwille van de hogere olieprijzen', klint het positief. 'Maar de maritieme markt lijkt nog steeds voor uitdagingen te staan. We blijven voorzichtig, omdat het economische klimaat onzeker blijft.'