Zes Brusselse aandelen in jaar tijd gehalveerd

Een half dozijn aandelen op Euronext Brussel is het voorbije jaar de helft minder waard geworden. Soms ligt de oorzaak in het verleden, vaker in de onzekere toekomst.

Donderdag 5 juli. Om 18.10 uur valt onverwacht een persbericht van Econocom in de mailbox. Het blijkt een stevige winstwaarschuwing te zijn. In plaats van te stijgen, zoals het Belgische IT-dienstenbedrijf in april nog voorspeld had, zal de winst dit jaar met ruim 20 procent dalen. Analisten verlagen hun ratings en koersdoelen. De belegger reageert verschrikt. Hij stuurt het aandeel de dag erop 32,2 procent lager.

De neerwaartse trend bij Econocom is al langer bezig. De voorbije twaalf maanden zakte het aandeel 62 procent. De koers verzwakte onder meer door de uitgifte van een converteerbare obligatielening en een machtswissel. Robert Bouchard nam de leiding over van zijn vader Jean-Louis, die wel voorzitter blijft. Het nieuwe management zal zich nu moeten bewijzen, maar ‘het zal heel veel tijd vergen om het vertrouwen terug te winnen’, meent analist Stefaan Genoe van Degroof Petercam.

Balta verging het het afgelopen jaar amper beter. De tapijtenfabrikant duikelde in een jaar 56 procent lager. Balta trok in juni 2017 naar de Brusselse beurs tegen 13,25 euro per aandeel en de verwachtingen waren toen hooggespannen. Sindsdien zit zowat alles tegen. Door de brexit kelderde het Britse pond en werden de producten van Balta duurder voor de traditioneel op voltapijt verzotte Britten. Op een andere belangrijke markt, de Verenigde Staten, verloor het bedrijf uit Sint-Baafs-Vijve twee grote doe-het-zelfketens als klant voor zijn losse tapijten. Komt daarbij dat de grondstofprijzen de hoogte zijn ingegaan, waardoor de winst onder druk staat.

Dat een aandeel als Dexia slecht presteert- het zakte sinds vorige zomer met 60 procent - is niet verrassend. In de restbank zit eigenlijk geen waarde meer, gaf CEO Wouter Devriendt onlangs toe in een gesprek met deze krant. Zijn team moet de portefeuille laten uitdoven zonder al te grote verliezen voor de twee referentieaandeelhouders, de Belgische en de Franse staat.

Een heel ander verhaal is Hamon . De Waalse engineeringgroep, die onder meer de meeste koeltorens in ons land bouwde, zit al jaren in een neerwaartse spiraal. De huidige koers bedraagt minder dan een twintigste van het koerspeil in 2010 en het voorbije jaar ging er opnieuw 49 procent af. Hamon moest de voorbije jaren de ene kapitaalverhoging na de andere uitvoeren om te overleven.

Het bedrijf kampt met wispelturige markten, werd zwaar getroffen door de val van de olieprijs midden 2014 (waardoor bestellingen uit de olie- en gassector uitbleven) en moest een boekhoudschandaal verwerken. Op de algemene vergadering in april maakte voorzitter Philippe Bodson zich sterk dat een grote schoonmaak beterschap zal brengen.

Bij Avantium , dat 48 procent lager noteert dan een jaar geleden, is niet het verleden een probleem, maar wel de toekomst. Het Nederlandse groenechemiebedrijf heeft een technologie ontwikkeld om uit plantaardig materiaal drankflessen te maken. Samen met BASF wil Avantium in de Antwerpse haven een grote fabriek neerpoten, maar dat project heeft drie jaar vertraging opgelopen. Analist Wim Hoste van KBC Securities denkt dat het tot 2025-2026 zal duren vooraleer het bedrijf winstgevend is. Hij betwijfelt of de kaspositie van circa 100 miljoen euro tot dan zal volstaan.