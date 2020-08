Zet u schrap voor de Kinepolis-klap

Analist David Vagman van ING denkt dat het aantal bezoekers met 62 procent is gedaald, waarbij het aantal met 99 procent ineenstortte in het tweede kwartaal als gevolg van de lockdownmaatregelen. 'We voorzien dat de omzet 52 procent is gedaald en dat de brutobedrijfswinst ondanks de besparingsmaatregelen met 72 procent zakte tot 20 miljoen euro.'