Zitje AB InBev in EuroStoxx50 is geen garantie

Door de felle koersdaling van AB InBev het voorbije jaar is het zitje van de Belgische brouwer in de EuroStoxx50-index niet langer een zekerheid.

De samenstelling van de EuroStoxx50-index blijft welicht ongewijzigd bij de driemaandelijkse herziening van de index begin juni. Dat berekende het persagentschap Bloomberg. De sinds vorig jaar in Amsterdam genoteerde holding Prosus maakte het meeste kans op een indexzitje, maar is voorlopig iets te klein om in aanmerking te komen voor een 'fast entry' in de index van belangrijkste 50 aandelen uit de eurozone

AB InBev is de enige Belg in de index. Analisten wijzen erop dat die zetel niet gegarandeerd is bij de jaarlijkse herziening in maart. Bloomberg rekende uit dat de Franse bank SocGen het meest gevaar loopt, gevolgd door de Italiaanse brillenreus EssilorLuxottica . Daarna volgt AB InBev. Door de combinatie van een gehalveerde koers met een relatief klein percentage vrij verhandelbare aandelen zit de brouwer in de gevarenzone.

Neergang

SocGen zal wellicht binnen drie maanden moeten wijken voor Prosus. Als dat gebeurt, zullen de techaandelen een groter gewicht krijgen dan de banken. In 2007 waren de banken nog goed voor 22 procent van de index. Door hun snelle neergang is hun weging gekrompen naar 7 procent.

Een indexzitje is voor de leden zeer belangrijk. De EuroStoxx50 wordt via trackers en futures veel verhandeld door beleggers die in één muisklik de hele eurozone willen kopen of verkopen.