Zoom keldert na krimpprognose

En dan is er een nog opmerkelijkere jaarprognose, want voor het volledige jaar voorspelt het bedrijf een omzet tussen 4,005 en 4,015 miljard dollar. Als we ervan uitgaan dat de omzet aan de bovenkant van de vork uitkomt, dan betekent dat dus dat het bedrijf nog een extra 2,037 miljard dollar zal binnenhalen, omdat de inkomsten van het eerste halfjaar 1,978 miljard dollar bedragen. Per kwartaal zou dat neerkomen op een omzet van 1,019 miljard dollar en dat ligt dus onder de omzet van het tweede kwartaal. Ofwel: het bedrijf lijkt geen afzwakkende groei maar en krimp te voorspellen.