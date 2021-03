Zoom scoort fors boven verwachtingen

Het videobelaandeel Zoom schiet nabeurs fors hoger.

Zoom kwam maandagavond met cijfers die fors boven de verwachtingen uitkwamen. De omzet van het kwartaal dat eind januari eindigde steeg met 369 procent tot 882,5 miljoen dollar, terwijl analisten maar een omzet van 811,8 miljoen hadden voorzien. De winst per aandeel kwam uit op 1,22 dollar, tegenover een marktverwachting van 0,79 dollar. Het aandeel schiet bijna 10 procent hoger in de nabeurshandel.

We zijn goed gepositioneerd om sterk te groeien Eric Yuan CEO Zoom

Zoom zag zijn brutomarge stijgen van 66,7 procent in het derde kwartaal naar 69,7 procent in de laatste drie maanden van zijn boekjaar. Het bedrijf zegt verder dat ook dat het 467.100 klanten heeft met meer dan 10 werknemers, een stijging met 470 procent vergeleken met een jaar eerder. Daarnaast meldt het bedrijf dat het aan het eind van het vierde kwartaal 4,24 miljard dollar aan cash had.

Ook de vooruitzichten zijn gunstig. Het bedrijf verwacht voor het eerste kwartaal een omzet tussen 900 en 905 miljoen dollar, wat een toename met 175 procent zou betekenen. De winst per aandeel zou uitkomen tussen 0,95 en 0,97 dollar. Ook deze prognoses zijn een stuk hoger dan de analistenconsensus.

Ook CEO Eric Yuan ziet de toekomst zonnig in. 'Nu we aan het boekjaar 2020 beginnen geloven we dat we goed gepositioneerd zijn om sterk te groeien.'

Zoom heeft vorig jaar stevig geprofiteerd van de coronacrisis. Door het vele thuiswerken is Zoom als geen ander een begrip geworden, alsmede een werkwoord: Zoomen. De videobeldienst is voor het leger van thuiswerkers een onmisbare tool geworden om contact te houden met baas of collega's.