Zoom verdubbelt omzetprognose

De coronacrisis kent vele verliezers, maar kent ook een paar grote winnaars. En één zo'n winnaar is Zoom. De groep zag het aantal gebruikers van zijn diensten exploderen dankzij de crisis, omdat ondernemingen massaal over moesten gaan op videovergaderingen door de quarantainemaatregelen. De zaken gaan zo goed dat het bedrijf de jaaromzet nu schat op 1,78 à 1,8 miljard dollar tegenover een eerdere verwachting van tussen 0,91 en 0,92 miljard. Dat is geen klein bier, want het gaat dus om bijna dubbel zoveel omzet.