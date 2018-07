Zorgen over schulden Nyrstar: aandeel keldert 12 procent

Het aandeel van de zinkverwerker neemt een duik van 12 procent naar een nieuw laagtepunt. De markten vragen zich af of het bedrijf zijn schulden wel aankan.

Van een rustige zomerperiode is voor Nyrstar geen sprake. Een uur na de start van de nieuwe beursweek zakt het aandeel plots door het ijs. Het noteerde even 15 procent lager op 3,61 euro. Omdat de koers al een tijdlang op of in de buurt van een dieptepunt zat, is dit uiteraard een nieuw laagterecord.

Verschillende analisten die we contacteerden, hebben het raden naar een precieze oorzaak van de koersval. Maar duidelijk is dat de zenuwachtigheid toeneemt in de aanloop naar de halfjaarcijfers. 'Ik vermoed dat er een paar grote verkopers geweest zijn die de koers onder 4 euro duwden, waarna een rist verkooplimieten werd getriggerd', reageert Stijn Demeester van ING.

Waar normaal een kleine 500.000 stuks per dag van eigenaar verwisselen, stond de teller maandag rond 11 uur al op ruim 1,1 miljoen stuks.

Vanochtend kon u Nyrstar nog vlot verkopen voor ruim 4 euro.

Vorige maand kwam ABN AMRO nog met een bijzonder kritisch rapport over de zinkspecialist. Het beurshuis plaatste vooral vraagtekens bij de houdbaarheid van de torenhoge schuldenlast.

De zenuwachtigheid wordt er niet minder op door de aanhoudende koersval van het schuldpapier van Nyrstar. De lagere zinkprijzen voeden daar volgens Bloomberg de vrees dat de groep onvoldoende cashflow zal genereren om de komende jaar de schulden af te lossen en dus op een schuldherschikking afstevent.

Het schuldpapier met looptijd tot 2024 noteert nu aan 86 procent van de nominale waarde. Dat wil zeggen: beleggers eisen nu meer dan 10 procent rendement om 'tweedehands' in schuldbewijzen van Nyrstar te beleggen.