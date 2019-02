Zorgen rond handelsbesprekingen zetten Wall Street lager

Beleggers lijken wat onrustig doordat er weinig vooruitgang zit in de handelsbesprekingen tussen de VS en China. Met name het feit dat president Trump donderdag heeft gezegd dat hij niet van plan is de president van China voor 1 maart te spreken, is voor beleggers zorgwekkend. Als er voor 1 maart geen handelsakkoord is tussen de twee landen, dan komen er nieuwe invoerheffingen.