Zwak licht bij Signify

De kasgeldkoe van het bedrijf is nog steeds het nostalgische gloeilampje, goed voor tweederde van het totale resultaat van de lampengroep. Maar de koe is wel aan het vermageren. De omzet in de gloeilampentak stortte met en kwart ineen en de brutobedrijfswinst exclusief afschrijvingen viel zelfs met 40 procent.

Vooruitzichten

Analist Edwin de Jong van NIBC is niet verbaasd over de slechte cijfers. 'We zeiden bij de resultaten over het eerste halfjaar al dat het heel erg lastig zou worden voor Signify om de groeidoelen voor de omzet en marge te halen. De huidige vooruitzichten van het bedrijf zijn meer realistisch.'