Zwakke prognoses zetten ASML onder druk

Wat tegenviel was de prognose voor de omzet. ASML rekent op 2,1 miljard euro, wat minder is dan de 2,3 miljard die in het eerste kwartaal van 2018 werd behaald. De reden voor deze lagere omzet is volgens topman Peter Wennink te wijten aan klanten die bestellingen hebben verschoven naar de tweede jaarhelft door de zwakke marktomstandigheden.