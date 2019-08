Zware missers vergallen Nederlands resultatenseizoen

Terwijl het resultatenseizoen in België meevalt, kent de Amsterdamse beurs een rotseizoen met een pak kleppers die zwaar teleurstellende halfjaarcijfers moeten opbiechten.

Er gaat bijna geen dag voorbij of een groot Nederlands bedrijf duikt na zijn resultaten met twee cijfers naar beneden op de beurs. Gisteren was het de beurt aan BAM . De koers kelderde in de voormiddag met 15 procent omdat de bouwgroep - alweer - verliezen leed op grote projecten zoals de sluis in IJmuiden en het Museum van de Toekomst in Dubai. ‘BAM heeft nog veel werk om zijn aanbestedingen en risicomanagement op orde te krijgen’, reageerde Luuk Van Beek, analist van Degroof Petercam.

Ook de maritieme groep Boskalis en de specialist in elektronische betalingen Adyen kwamen onder de verwachtingen uit. Ze voegden zich bij de lange rij bedrijven op het Damrak die klappen kregen na hun cijfers. Een greep uit het lijstje: de chemiedistributeur IMCD , de uitzendgroep Brune l, de grondstoffendelver AMG , de voedingsverdeler Sligro , de techbedrijven TKH en Nedap , de verzekeraar Aegon , de bank ABN AMRO , en het verlichtingsbedrijf Signify .

‘Vaak spelen bedrijfsspecifieke verhalen mee, maar in het algemeen zie je dat vooral de industriële en cyclische bedrijven last beginnen te krijgen van de groeivertraging’, stelt Nico Inberg, analist van de Nederlandse beleggerswebsite IEX. ‘Zo kelderde IMCD nadat het had gewaarschuwd voor signalen van een vertraging. De grote groeier was een lieveling van de markt. Maar als die groei er plots niet meer is, valt de waardering fel terug.’

‘Vergeet ook niet dat we vlak naast Duitsland liggen, waar de industrie hapert (de Duitse industriële productie daalde in juni met 5,2 procent, red.). Vooral de toeleveranciers aan de belangrijke Duitse autosector hebben het hard te verduren.’

Omdat de autobouwers massaal investeringen uitstellen, halveerde de koers van Kendrion, dat elektronische remsystemen maakt voor de robots die auto’s in elkaar schroeven. TKH Group ziet de vraag naar machines voor autobanden terugvallen. En omdat de verkoop van elektrische wagens nog niet de verhoopte groei kent - en in China zelfs in elkaar is geklapt - is ook de prijs van materialen voor herlaadbare batterijen gecrasht. AMG (Advanced Materials Group), dat lithium en vanadium uit de grond haalt, kwam met meerdere winstwaarschuwingen.

‘Toch vinden wij een aandeel als AMG koopwaardig’, zegt Inberg. ‘De opmars van elektrisch rijden kan wel een pauze kennen, maar de omschakeling is fundamenteel. Ook veel andere cyclische bedrijven noteren spotgoedkoop, terwijl de anticyclische namen met vaste cashflows peperduur zijn.’

Voor kwaliteit willen beleggers wel wat op tafel leggen Unilever noteert tegen 23 keer zijn winst. Analist Arend-Jan Kamp merkt op dat de maker van voedings- en consumentenproducten de voorbije 45 jaar zijn dividend met gemiddeld 8 procent per jaar optrok.

De Amsterdamse beurs kent weinig ondernemingen die kreunen onder de schulden, zoals Nyrstar bij jullie. nico inberg analist IEX

‘Positief aan de Amsterdamse beurs is dat de meeste van onze bedrijven gezond zijn’, stipt Inberg aan. ‘We kennen weinig ondernemingen die kreunen onder de schulden, zoals Nyrstar bij jullie. De meeste kunnen tegen een stootje. Als aandeelhouder kan je de dip dan ook gewoon uitzweten. Al moet je steeds letten op fundamentele trends. Misschien is het beste voor de autoverkoop wel voorbij, door de opkomst van autodelen en andere alternatieven. Of in de windenergiesector zie je dat het wegvallen van de subsidies zwaar op de marges van toeleveranciers als Boskalis of BAM weegt. Dat laatste trekt er zich daarom volledig uit terug.’

Gelukkig telt het Damrak ook meevallers. ‘Al zijn die dun gezaaid dit seizoen’, nuanceert Inberg. ‘Zo tonen de toeleveranciers aan de chipsector, die toch cyclisch zijn, zich erg weerbaar. Vooral ASML en ASMI blinken uit dankzij hun innovatieve technologie, waardoor zij marktaandeel winnen.’

ASML maakt lithografische machines die al vlug 100 miljoen euro per stuk kosten, maar broodnodig zijn om steeds kleinere chips te maken. ASMI maakt furore met zijn Atomic Layer Disposition, waarbij lagen van slechts één atoom op een wafer - de basis van een chip - kunnen worden aangebracht. De derde grote Nederlandse speler, BESI , is het meest cyclisch omdat die de back-endapparatuur maakt voor het einde van het productieproces, waar de chipfabrikanten sneller in de investeringen snoeien.

‘De kwartaalcijfers van de banken waren eigenlijk ook behoorlijk’, zegt Inberg. ‘Maar ze werden overschaduwd door de verdere daling van de rente en de fors hogere kosten die de regulering oplegt. Daarnaast presteerden enkele kleinere biobedrijven sterk, zoals Pharming . Ten slotte zien we een uitbodeming bij het winkelvastgoed, dat zwaar gecorrigeerd was door de opmars van e-commerce.’

