Zweedse dealkoning botst voor het eerst op aandeelhoudersgemor

Conni Jonsson, de discrete oprichter van private-equitysucces EQT, haalde zich de toorn van enkele langetermijnbeleggers op de hals door vroegtijdig een groot pakket aandelen van insiders op de markt te gooien.

Conni Jonsson is een even groot raadsel als zijn naam. Eigenlijk werd de machtigste man in de Europese private-equitysector geboren als Yngve Jonsson in het dorpje Kuddby in het landelijke Östergötland. Zijn sympathieke roepnaam Conni wil zowel 'hoorn' als 'rustig raadgever' zeggen, wat lijkt te passen bij de wolf-in-schaapsklerenreputatie die enkele aandeelhouders hem deze opkleefden.

Jonsson is de oprichter en bestuursvoorzitter van EQT, de grootste private-equityfirma in Europa. Noem de Zweedse beursgenoteerde investeringsmaatschappij gerust een 'Sofina on speed', met een megaportefeuille van zowat 185 investeringen, die de Zweden een zitje aan tafel geven in een waaier aan grote en kleine internationale bedrijven. Drie voorbeelden met Belgisch linkje: EQT zit naast Sofina in de kledingapp Vinted, naast GBL in de pretparkuitbater Parques Reunidos, en in Azelis, het speciaalchemiebedrijf dat zich opmaakt voor de grootste Brusselse beursgang in jaren.

'Zweden zijn van nature trage beslissers', zei Jonsson in een zeldzaam publiek optreden, een panelgesprek met Björn Ulvaeus van ABBA in 2017. 'Daar lachen de Duitsers en zelfs de Finnen ons mee uit. Maar de tijd die we verliezen met een beslissing te nemen winnen we in de uitvoering ervan.'

Jonsson staat erom bekend investeringsdossiers bedachtzaam af te wegen. Des te verrassender was de snelheid waarmee EQT zijn aandeelhouders deze week verraste door een groot pakket aandelen op de markt te gooien. Vroeger dan voorzien verkochten 60 insiders van het bedrijf voor 23 miljard kronen (2,26 miljard euro) aan aandelen. Volgens het persagentschap Bloomberg ging het om de grootste insidertransactie dit jaar in Europa.

De verkoop zette kwaad bloed bij andere langetermijnaandeelhouders, omdat een lock-upafspraak die gemaakt werd bij de beursgang in 2019 eenzijdig werd geschonden. Normaal zouden de aandelen nog een jaar achter slot en grendel blijven. 'Dit doen we om onze aandeelhoudersbasis te verbreden en onze verhandelbaarheid te bevorderen', verklaarde EQT.

'Onzin', reageerde Emilie Westholm, het jonge investeringshoofd bij de Zweedse verzekeraar Folksam, die minder dan 1 procent in het kapitaal van EQT bezit. 'Dit gaat alleen om strategische winstneming. Lock-upovereenkomsten zijn afspraken tussen een bedrijf en de markt en niet alleen tussen bedrijven en sleutelfiguren.' Ook Aktiespararna, de Zweedse belangenvereniging voor kleine beleggers, sprak van 'een schending van het vertrouwen'.

Dealfrenzy

Dat de partners bij EQT vroeger onder de lock-upperiode uit muizen hoeft niet te verrassen. De firma staat nog maar twee jaar op de beurs en is sindsdien verzesvoudigd in waarde naar ruwweg 400 miljard kroon (40 miljard euro). Zeker dit jaar trok EQT alle registers open dankzij de torenhoge waarderingen voor private bedrijven, waardoor het driftig kan cashen op succesparticipaties en die stroom aan cash in nieuwe deals kan pompen. Maar die dealfrenzy lijkt op limieten te botsen. Het beurshuis Nordea bedacht EQT maandag met een eerste verkoopadvies met de melding dat het allemaal 'wel heel hard gaat' en dat 'waarderingen problematisch worden'.

Samen met de insiderverkoop maakte het verkoopadvies EQT 14 miljard kroon lichter op de beurs. Maar het gemor van de aandeelhouders stilde even snel als het gekomen was. De dip werd meteen gekocht en EQT eindigde een bewogen week met een beperkt verlies.

En Conni Jonsson? Die laat het tumult niet aan zijn hart komen. Volgens het enige profielstukje dat ooit in de internationale pers verscheen, in Financial Times, trekt de man zich terug in de Zweedse bossen met zijn jachtgeweer of ski's. En gewapend met zijn favoriete dichtbundel, die meteen zijn persoonlijkheid samenvat: 'The Great Enigma' van Tomas Tranströmer.