's Werelds grootste aandeelhouder stopt ermee...

Je kan maar beter stoppen op een hoogtepunt, moet Yngve Slyngstad gedacht hebben. De CEO van het Noorse staatsinvesteringsfonds overschreed vorige week de symbolische grens van 10.000 miljard Noorse kronen (1.000 miljard dollar) activa in portefeuille. Deze week kondigde Slyngstad zijn vertrek aan als nummer één bij het fonds.

De 56-jarige Noor groeide op in een forensenstad van Oslo, studeerde economie in de Noorse hoofdstad en in Californië en haalde een diploma politieke wetenschappen aan de Parijse Sorbonne. Met die diploma’s begon hij zijn carrière als financieel analist bij de Noorse centrale bank. Daar klom hij in 1998 op tot chief investment officer.

Een decennium later kreeg Slyngstad de leiding in handen van het meest prestigieuze onderdeel van de Noorse centrale bank, de investeringsdivisie die verantwoordelijk is voor het staatsfonds. Dat wordt al decennia gespekt met de inkomsten die de overheid afroomt van de olie- en gaswinning in het land.

Spaarpot

De Noren beseften in het verleden goed dat de inkomsten die het land een hoge levensstandaard opleveren er in de toekomst niet meer zullen zijn. Door miljarden in het fonds te pompen ontstaat een spaarpot voor de volgende generaties. De volledige naam van het fonds - Statens pensjonsfond utland (buitenland) - verwijst naar de strategie om enkel buiten de landsgrenzen te beleggen, om te vermijden dat het oliegeld de lokale economie oververhit. De portefeuille bestaat uit obligaties, aandelen en vastgoed.

Als de prijzen dalen, kopen we. Dat is een van onze principes. Yngve Slyngstad

Slyngstad kreeg de sleutels van Het Fonds, zoals de instelling zichzelf vaak noemt, begin 2008 in handen. In zijn eerste jaar moest hij de grote financiële crisis doorstaan. Hij kreeg een storm van kritiek over zich heen omdat de dalende aandelenbeurzen toen tientallen miljarden kronen winst uit het verleden wegveegden.

Maar net in die crisis deed Slyngstad goede zaken. ‘Als de prijzen dalen, kopen we. Dat is een van onze principes’, legde hij uit in een van zijn zeldzame interviews. ‘We kochten enkele aandelen heel goedkoop. Fantastisch’, zei hij op de Duitse site Börse Online.

AB InBev

Slyngstad, een rijzige man met kaal hoofd en een baardje, is hier onbekend. Norges Bank is wel een bekende naam bij beursgenoteerd België. De Noren hadden vorig jaar 4 miljard dollar geïnvesteerd in Belgische beursgenoteerde bedrijven. Naast een megabelang van 1,5 miljard dollar in AB InBev staken de Noren ook honderden miljoenen in KBC, Umicore, UCB en GBL.

4 miljard De Noren hadden vorig jaar 4 miljard dollar geïnvesteerd in Belgische beursgenoteerde bedrijven.

Slyngstad heeft met zijn investeringen steeds de langere termijn voor ogen. Hij investeerde rustig voort in het VK ondanks de brexitzorgen. ‘Met onze tijdshorizon van ruim dertig jaar doen de huidige politieke discussies er niet toe’, verklaarde hij begin dit jaar. De Noren bezitten onder meer een kwart van de Londense winkelstraat Regent Street.

Dat langetermijnperspectief zette Slyngstad er twee jaar geleden toe aan alle investeringen in fossiele energie stop te zetten. Maar het bannen van alle olie- en gasaandelen ging de Noren toen nog te ver en het parlement stemde dat weg.