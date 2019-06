28-jarige cryptopionier betaalt miljoenen voor lunch met Buffett

De identiteit is bekend van de winnaar van de jaarlijkse veiling voor een lunch met superbelegger Warren Buffett. Het gaat om de 28-jarige Justin Sun. Hij is de man die de digitale munt Tronix lanceerde, ook bekend als Tron of TRX token. De munten in omloop hebben een marktwaarde van 2,56 miljard dollar, en maken van Tronix de tiende belangrijkste cryptomunt ter wereld.